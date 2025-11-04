Il Luogotenente Davide Chessa nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Courmayeur

Dal 1° novembre il Luogotenente C.S. Davide Chessa è il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Courmayeur. Per lui non si tratta di una prima volta, ma di un ritorno: proprio nella cittadina ai piedi del Monte Bianco, infatti, aveva prestato servizio per dodici anni, dal 1998 al 2010, subito dopo aver completato la Scuola Marescialli dei Carabinieri.

Dopo quell’esperienza, Chessa aveva assunto il comando della Stazione di Morgex, dove è rimasto per quindici anni, distinguendosi per professionalità, dedizione e conoscenza del territorio.

Il Colonnello Livio Propato, comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta, ha espresso parole di apprezzamento per il nuovo incarico: “Il Luogotenente Chessa ha sempre dimostrato grande attenzione alla comunità e al territorio. Gli auguriamo buon lavoro in questa nuova, ma anche familiare, destinazione”.

Il passaggio di consegne segna così un ritorno simbolico ma importante per Courmayeur, dove Chessa potrà mettere a frutto la lunga esperienza maturata negli anni, garantendo continuità e presenza costante in un’area strategica per la sicurezza della regione.