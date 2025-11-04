Opposition rocchiste

Tanto rumore per nulla: dopo le proteste sull’aumento dei compensi, dall’opposizione del Comune di Aosta non è arrivato nessun atto concreto. Tutti zitti, e l’indennità cresce.

C’è chi urla, chi sbraita, chi si indigna a microfono aperto. E poi c’è chi, dopo la sceneggiata, torna a sedersi comodo, in silenzio, lasciando che tutto resti esattamente com’è. È la parabola dell’opposizione al Comune di Aosta: tanto fiato nei comunicati, zero sostanza nei fatti.

L’aumento dei compensi al sindaco, agli assessori e agli stessi consiglieri comunali — deciso ancora prima della prima seduta del nuovo Consiglio — avrebbe dovuto rappresentare il primo banco di prova. Un atto che ha indignato la comunità, non solo per la tempistica, ma per il messaggio politico che contiene: prima ancora di discutere il bilancio 2026, prima ancora di affrontare le priorità della città, ci si è preoccupati di sistemare le indennità.

Eppure, dal fronte dell’opposizione, che in campagna elettorale prometteva “discontinuità”, “cambiamento”, “trasparenza” e “controllo”, non è arrivato nulla. Nessuna mozione, nessun ordine del giorno, nemmeno un atto di indirizzo simbolico per chiedere al sindaco Raffaele Rocco — già funzionario regionale in pensione — di revocare o sospendere il provvedimento.

Tutto tace, come se quell’aumento facesse comodo un po’ a tutti. Perché a parole è facile difendere i cittadini, ma quando la busta paga cresce anche per chi si dice “critico”, la coerenza diventa improvvisamente un concetto elastico.

Così nasce l’“opposizione rocchista”: quella che finge di fare opposizione ma, nei fatti, si allinea, si adegua, si mimetizza. Quella che scambia il ruolo di controllo per una tregua di comodo. Quella che, più che cambiare rotta, si è già accomodata nella stessa barca.

E dire che in campagna elettorale volevano “voltare pagina”. Forse l’hanno fatto, ma l’hanno voltata dalla parte sbagliata.

Opposizione rocchista

Il y a ceux qui crient, qui vocifèrent, qui s’indignent devant le micro. Et puis il y a ceux qui, après la mise en scène, retournent s’asseoir tranquillement, en silence, laissant tout exactement comme avant. C’est la parabole de l’opposition au Conseil communal d’Aoste : beaucoup de souffle dans les communiqués, zéro substance dans les faits.

L’augmentation des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers communaux — décidée avant même la première séance du nouveau Conseil — aurait dû représenter un premier test politique. Un acte qui a indigné la communauté, non seulement pour son calendrier, mais aussi pour le message qu’il envoie : avant de discuter du budget 2026, avant même d’aborder les priorités de la ville, on s’est empressé d’ajuster les rémunérations.

Et pourtant, du côté de l’opposition, celle qui pendant la campagne électorale promettait “discontinuité”, “changement”, “transparence” et “contrôle”, rien n’est arrivé. Aucune motion, aucun ordre du jour, pas même un geste symbolique pour demander au maire Raffaele Rocco — ancien fonctionnaire régional à la retraite — de révoquer ou de suspendre la décision.

Silence total, comme si cette augmentation arrangeait un peu tout le monde. Parce qu’en paroles il est facile de défendre les citoyens, mais quand la fiche de paie grossit aussi pour ceux qui se disent “critiques”, la cohérence devient soudainement un concept élastique.

Ainsi naît l’“opposition rocchiste” : celle qui fait semblant de s’opposer mais, en réalité, s’aligne, s’adapte, se fond dans le décor. Celle qui confond le rôle de contrôle avec une trêve de convenance. Celle qui, plutôt que de changer de cap, s’est déjà installée dans le même bateau.

Et dire qu’en campagne électorale, ils disaient vouloir “tourner la page”. Peut-être l’ont-ils fait, mais pour l’instant, ils l’ont tournée du mauvais côté.