Déçus, assueffés & résignés

C’è una sensazione sempre più diffusa, camminando – o provando a camminare – per Aosta: quella di una città che ha smesso di reagire. Non per mancanza di regole, ma per assenza totale di rispetto. E soprattutto di controllo. Negli ultimi mesi la situazione è chiaramente degenerata: automobilisti e corrieri si comportano da padroni incontrastati dello spazio pubblico, occupando marciapiedi, strisce pedonali, passaggi riservati, aree di sicurezza. Tutto. Ovunque. Sempre.

Marciapiedi trasformati in parcheggi lampo, strisce pedonali trattate come fastidiosi disegni sull’asfalto, passaggi obbligati sbarrati con nonchalance; basta accendre le quattro frecce come servissero ad agevolare i pedoni, Nessuno interviene. Nessuno sanziona. Nessuno richiama. E quando l’assenza di controllo diventa la norma, l’illegalità quotidiana smette perfino di scandalizzare. Ci si abitua. Ci si rassegna.

Il problema, sia chiaro, non è solo l’inciviltà diffusa – che pure c’è – ma il vuoto istituzionale che la legittima. Perché se nessuno controlla, se nessuno fa rispettare divieti e limitazioni di transito, il messaggio che passa è semplice: tutto è permesso. Con buona pace del nuovo sindaco, Raffaele Rocco, che più che ereditarla sembra limitarsi ad amministrarla per inerzia: una città dove le regole esistono solo sulla carta e l’assenza di controllo diventa una scelta politica, o quantomeno una colpevole omissione.

Nelle zone commerciali, industriali e artigianali la situazione è ancora più grave. Lì muoversi a piedi è già complicato di per sé; farlo in carrozzina, per una persona con disabilità, è spesso impossibile. I percorsi sono sistematicamente ostruiti da veicoli in sosta selvaggia, accessi occupati, scivoli inutilizzabili. E non va meglio alle mamme con i passeggini, costrette a slalom surreali tra paraurti e specchietti, scendendo in carreggiata come se fosse normale mettere a rischio la propria sicurezza.

E potremmo continuare a lungo. Perché le barriere architettoniche non sono solo quelle di cemento: sono anche – e soprattutto – quelle create minuto dopo minuto dall’indisciplina quotidiana, favorita dall’assenza di controlli. Barriere mobili, temporanee, ma costanti. Invisibili a chi non ha problemi di mobilità, insormontabili per chi invece li vive ogni giorno.

In questo contesto, la decisione della Giunta Rocco di avviare la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) rischia di suonare come un esercizio di stile. Una dichiarazione d’intenti. Perché viene spontanea una domanda, tanto semplice quanto scomoda: a cosa serve pianificare l’eliminazione delle barriere, se non si è nemmeno capaci di far rispettare i diritti già in vigore?

Che senso ha progettare percorsi accessibili, se poi vengono sistematicamente occupati da furgoni in doppia fila? Che valore ha un Peba, se nessuno interviene quando vengono violati i divieti di accesso ai veicoli, le zone pedonali, le aree riservate? Senza controlli, senza sanzioni, senza una presenza visibile dell’autorità pubblica, ogni piano resta lettera morta.

Il punto, allora, non è la mancanza di strumenti normativi. È la mancanza di volontà politica e amministrativa di farli rispettare. Aosta non è una città senza regole: è una città senza conseguenze. E in un contesto del genere l’illegalità minuta prospera, si consolida, diventa costume.

Delusi da Rocco, assuefatti e rassegnati: così rischiamo di diventare tutti. I cittadini, che smettono di protestare. Le persone fragili, che rinunciano a muoversi. Le istituzioni, che confondono la programmazione con l’azione. Ma una città che accetta tutto questo non è più solo disordinata: è ingiusta. E allora la domanda finale è inevitabile, e politicamente tutt’altro che neutra: che credibilità può avere un’amministrazione che annuncia un Piano di eliminazione delle barriere architettoniche mentre tollera, ogni giorno, la creazione sistematica di nuove barriere per mano dell’inciviltà impunita? A cosa serve un Peba, se il Comune non è nemmeno in grado – o non ha la volontà – di far rispettare i divieti, i controlli e i diritti minimi già garantiti dalla legge? Senza risposte concrete, il rischio è uno solo: che il Peba diventi l’ennesimo alibi politico. E che Aosta resti una città formalmente inclusiva, ma di fatto impraticabile.

Delusi, assuefatti & rassegnati

Il y a une sensation de plus en plus répandue, en marchant – ou en essayant de marcher – dans Aoste : celle d’une ville qui a cessé de réagir.

Pas faute de règles, non. Faute de respect. Et surtout faute de contrôle.

Ces derniers mois, la situation a clairement dégénéré : automobilistes et livreurs se comportent comme des propriétaires privés de l’espace public. Trottoirs, passages piétons, traversées protégées, zones de sécurité : tout est à eux. Partout. Tout le temps.

Les trottoirs sont devenus des parkings éclair, les passages piétons de simples décorations urbaines, les accès obligatoires des obstacles posés avec désinvolture. Il suffit d’allumer les feux de détresse, comme s’ils servaient à faciliter la vie des piétons.

Personne n’intervient. Personne ne sanctionne. Personne ne rappelle à l’ordre.

Et quand l’absence de contrôle devient la norme, l’illégalité quotidienne cesse même de choquer. On s’y habitue. On s’y résigne.

Le problème, soyons clairs, n’est pas seulement l’incivilité – bien réelle – mais le vide institutionnel qui la légitime. Car si personne ne contrôle, si personne ne fait respecter interdictions et limitations de circulation, le message est limpide : tout est permis.

Avec la bénédiction silencieuse du nouveau maire, Raffaele Rocco, qui plus qu’hériter de la ville semble se contenter de la gérer par inertie. Une ville où les règles existent sur le papier, et où l’absence de contrôle devient un choix politique. Ou, au minimum, une omission coupable.

Dans les zones commerciales, industrielles et artisanales, la situation est encore plus grave. S’y déplacer à pied est déjà compliqué ; le faire en fauteuil roulant est souvent tout simplement impossible.

Chemins obstrués, accès bloqués, rampes inutilisables. Et ce n’est guère mieux pour les mères avec poussette, contraintes à des slaloms grotesques entre pare-chocs et rétroviseurs, descendues sur la chaussée comme si risquer sa vie faisait partie du décor urbain.

Et on pourrait continuer longtemps.

Parce que les barrières architecturales ne sont pas seulement en béton : elles sont aussi – et surtout – créées minute après minute par l’indiscipline quotidienne, encouragée par l’absence totale de contrôles. Des barrières mobiles, temporaires, mais permanentes. Invisibles pour ceux qui marchent sans difficulté, infranchissables pour ceux qui les subissent chaque jour.

Dans ce contexte, la décision de la Giunta Rocco de lancer la rédaction du Plan d’élimination des barrières architecturales (PEBA) ressemble dangereusement à un exercice de style. Une belle déclaration d’intentions.

Car une question s’impose, simple et dérangeante : à quoi bon planifier l’élimination des barrières si l’on est incapable de faire respecter les droits déjà en vigueur ?

Quel sens a de dessiner des parcours accessibles s’ils sont systématiquement occupés par des fourgons en double file ? Quelle valeur a un PEBA si personne n’intervient quand sont violées les interdictions d’accès, les zones piétonnes, les espaces réservés ?

Sans contrôles, sans sanctions, sans présence visible de l’autorité publique, chaque plan reste lettre morte.

Le problème, donc, n’est pas l’absence d’outils juridiques.

C’est l’absence de volonté politique et administrative de les faire appliquer.

Aoste n’est pas une ville sans règles : c’est une ville sans conséquences. Et dans un tel contexte, la petite illégalité prospère, s’installe, devient une habitude.

Déçus par Rocco, assueffés et résignés : voilà ce que nous risquons de devenir tous.

Les citoyens, qui cessent de protester.

Les personnes fragiles, qui renoncent à se déplacer.

Les institutions, qui confondent programmation et action.

Mais une ville qui accepte tout cela n’est pas seulement désordonnée : elle est injuste.

Et la question finale est inévitable, et politiquement explosive : quelle crédibilité peut avoir une administration qui annonce un Plan d’élimination des barrières architecturales tout en tolérant, chaque jour, la création systématique de nouvelles barrières par l’incivilité impunie ?

À quoi sert un PEBA, si la Commune n’est même pas capable – ou n’a pas la volonté – de faire respecter interdictions, contrôles et droits minimaux garantis par la loi ?

Sans réponses concrètes, le risque est évident : que le PEBA devienne un alibi politique de plus.

Et qu’Aoste reste une ville formellement inclusive, mais concrètement impraticable.