Formation et habilitation à l’enseignement : la proposition de l’Université de la Vallée d’Aoste pour 2025/2026

Pour l’année académique 2025/2026, l’Université de la Vallée d’Aoste a soumis au Ministère de l’Université et de la Recherche une proposition visant à activer, dans le cadre du CIFIS – Centre interrégional pour la formation des enseignants du secondaire, les parcours de formation initiale et d’habilitation à l’enseignement de 60 crédits (CFU) pour la classe A-22 – Langues et cultures étrangères dans l’enseignement secondaire de premier et de second degré.

Les activités d’enseignement disciplinaires, correspondant à 16 crédits universitaires (CFU), seront dispensées en présentiel sur le campus universitaire d’Aoste. Dans le détail :

– 6 CFU dans le secteur scientifique disciplinaire L-LIN/02 – Didactique des langues modernes,

– 5 CFU dans le secteur L-LIN/03 – Littérature française,

– 5 CFU dans le secteur L-LIN/04 – Langue et traduction – Langue française.

Le nombre maximum d’étudiants et d’étudiantes admis sera fixé à 30.

Les autres activités didactiques de l’aire transversale seront dispensées par le CIFIS et pourront être suivies à distance par l’ensemble des participants.

Par ailleurs, une réserve de places sera prévue pour les étudiants et étudiantes résidant en Vallée d’Aoste, dans le cadre d’autres parcours que le CIFIS activera pour l’année 2025/2026, en fonction des classes de concours pour lesquelles la Surintendance régionale a signalé un besoin de personnel enseignant.

Vuoi che ne prepari anche una versione bilingue (italiano-francese) da pubblicare come comunicato ufficiale o articolo istituzionale?