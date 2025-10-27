 / ATTUALITÀ

La valdostana Aline Léger sul podio del Mondiale Juniores di pétanque

Le congratulazioni del Presidente Testolin e dell’Assessore Grosjacques

C’era anche la valdostana Aline Léger nella squadra italiana che ieri, domenica 26 ottobre, ha conquistato il titolo iridato ai Campionati mondiali juniores di pétanque, a la Isla Cristina, in Spagna. Un traguardo entusiasmante che ha visto la squadra dei giovanissimi, composta anche da Thomas Rinaudo, Fabio Musso e Asya Vercellone, superare nelle fasi eliminatorie alcune delle nazioni più forti e sconfiggere nella finalissima la temuta squadra del Madagascar. 

«La Valle d’Aosta conferma il suo ruolo di primo piano in questa disciplina. Solo il mese scorso Roberto Favre è stato eletto presidente della Federazione Italiana Bocce e ora la giovane Aline ha contribuito con le sue doti sportive e umane al raggiungimento di questa impresa straordinaria  – dichiarano il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore al turismo, sport e commercio Giulio Grosjacques. - Ad Aline vanno le nostre congratulazioni personali e quelle del mondo sportivo valdostano e di tutta la nostra comunità. Ammiriamo la sua capacità di essere riuscita a coltivare con tenacia questa passione e a farla crescere fino ad arrivare sul tetto del mondo. È sicuramente un esempio per tanti giovani, un invito a coltivare i propri sogni, a condividerli con i coetanei e ad impegnarsi per raggiungerli, superando gli inevitabili momenti difficili».

red

