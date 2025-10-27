La valdostana Aline Léger sul podio del Mondiale Juniores di pétanque

C’era anche la valdostana Aline Léger nella squadra italiana che ieri, domenica 26 ottobre, ha conquistato il titolo iridato ai Campionati mondiali juniores di pétanque, a la Isla Cristina, in Spagna. Un traguardo entusiasmante che ha visto la squadra dei giovanissimi, composta anche da Thomas Rinaudo, Fabio Musso e Asya Vercellone, superare nelle fasi eliminatorie alcune delle nazioni più forti e sconfiggere nella finalissima la temuta squadra del Madagascar.

«La Valle d’Aosta conferma il suo ruolo di primo piano in questa disciplina. Solo il mese scorso Roberto Favre è stato eletto presidente della Federazione Italiana Bocce e ora la giovane Aline ha contribuito con le sue doti sportive e umane al raggiungimento di questa impresa straordinaria – dichiarano il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore al turismo, sport e commercio Giulio Grosjacques. - Ad Aline vanno le nostre congratulazioni personali e quelle del mondo sportivo valdostano e di tutta la nostra comunità. Ammiriamo la sua capacità di essere riuscita a coltivare con tenacia questa passione e a farla crescere fino ad arrivare sul tetto del mondo. È sicuramente un esempio per tanti giovani, un invito a coltivare i propri sogni, a condividerli con i coetanei e ad impegnarsi per raggiungerli, superando gli inevitabili momenti difficili».