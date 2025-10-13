Recueillir le signal, réduire la distance entre l’Institution et le citoyen

« Le résultat du ballottage à Aoste est une victoire, certes serrée, mais chargée de sens », affirme Joël Farcoz, président de l’Union Valdôtaine, au lendemain du scrutin. « C’est un signal fort et sans équivoque que la communauté valdôtaine a voulu nous envoyer. Les citoyens nous demandent une politique plus proche, plus concrète, capable d’écouter et d’agir. »

Pour le leader du Mouvement, cette victoire marque le début d’une phase nouvelle et exigeante. « Il nous appartient maintenant de recueillir ce signal, de réduire la distance entre l’Institution et le citoyen, et de répondre par des actions tangibles aux attentes de la population. Les habitants souhaitent de l’attention pour les petites choses, une ville plus belle, plus sûre et plus vivable. »

Farcoz insiste sur la nécessité d’un retour à une politique de service : « La politique doit redevenir un instrument au service des gens, pas une tour d’ivoire. Les résultats des régionales comme ceux des communales d’Aoste doivent être interprétés ainsi : si l’Union Valdôtaine est la liste la plus votée, c’est parce qu’elle reste profondément ancrée dans les valeurs et les besoins des Valdôtains. »

Mais le président nuance tout triomphalisme : « Ce résultat ne doit pas être un point d’arrivée. Il doit être un point de départ. Nous avons recueilli une confiance importante, et c’est maintenant qu’il faut la mériter. Les électeurs nous ont adressé un message clair : il faut faire plus et mieux. »

Interrogé sur la ligne que le Mouvement intende suivre dans les prochains mois, Farcoz se montre précis : « Nous devons travailler avec sérieux, sans négliger personne ni rien. De la petite maintenance urbaine aux grands projets, tout compte. Ce sont les gestes concrets qui, au fil du temps, rétabliront la confiance. »

Selon lui, la crédibilité de l’action politique passera désormais par la proximité et la constance : « Les citoyens ne croient plus aux mots, ils attendent des faits. Nous devons être présents, à l’écoute, engagés sur le terrain. »

Et de conclure avec un ton empreint d’humilité : « C’est un défi difficile, mais nécessaire. Si à la fin de cette législature nous aurons su traduire cette victoire électorale en une victoire de la confiance retrouvée, alors nous aurons véritablement servi la Vallée d’Aoste. »