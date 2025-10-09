 / CULTURA

CULTURA | 09 ottobre 2025, 16:00

La nuova era trumpiana: come il potere plasma media e pensiero

Arnaud Miranda, ricercatore associato a Sciences Po Paris, esplora le ideologie dietro l’amministrazione Trump e l’influenza di personaggi come J.D. Vance e Curtis Yarvin sulla stampa americana. Conferenza venerdì 10 ottobre ad Aosta

Arnaud Miranda

Venerdì 10 ottobre 2025, alle 20.30, la Sala Conferenze della Biblioteca Regionale di Aosta ospiterà un appuntamento di alto profilo culturale e politico: la conferenza di Arnaud Miranda, ricercatore associato presso il Cevipof (Centro di Ricerca Politica) di Sciences Po Paris, dal titolo «La nouvelle ère Trumpienne : un journalisme inféodé ?».

Miranda guiderà il pubblico alla scoperta delle ideologie che hanno plasmato l’amministrazione Trump, concentrandosi in particolare sul ruolo del vicepresidente J.D. Vance, sulle sue connessioni con l’imprenditore e investitore tecnologico Peter Thiel, e sull’influenza della blogosfera attraverso figure come Curtis Yarvin. Non mancherà un’analisi delle teorie del celebre filosofo René Girard, che permettono di comprendere le dinamiche culturali e sociali alla base del consenso trumpiano.

L’obiettivo della conferenza è esplorare come queste forme di pensiero influenzino oggi il giornalismo, i media statunitensi e la vita quotidiana di milioni di americani, con implicazioni che vanno ben oltre i confini degli Stati Uniti.

L’evento sarà moderato da Joseph Péaquin, Presidente dell’UPF Vallée d’Aoste, e da Enrico Martial, Segretario dell’associazione. L’iniziativa è organizzata dall’Union de la Presse Francophone – Section de la Vallée d’Aoste, con il contributo del Servizio Attività Culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta.

Un’occasione rara per interrogarsi su potere, media e cultura politica, e capire in che modo le idee e le alleanze della nuova destra americana incidano sulla percezione dell’informazione e sull’immaginario collettivo globale.

