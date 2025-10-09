La nuova era trumpiana: come il potere plasma media e pensiero

Venerdì 10 ottobre 2025, alle 20.30, la Sala Conferenze della Biblioteca Regionale di Aosta ospiterà un appuntamento di alto profilo culturale e politico: la conferenza di Arnaud Miranda, ricercatore associato presso il Cevipof (Centro di Ricerca Politica) di Sciences Po Paris, dal titolo «La nouvelle ère Trumpienne : un journalisme inféodé ?».

Miranda guiderà il pubblico alla scoperta delle ideologie che hanno plasmato l’amministrazione Trump, concentrandosi in particolare sul ruolo del vicepresidente J.D. Vance, sulle sue connessioni con l’imprenditore e investitore tecnologico Peter Thiel, e sull’influenza della blogosfera attraverso figure come Curtis Yarvin. Non mancherà un’analisi delle teorie del celebre filosofo René Girard, che permettono di comprendere le dinamiche culturali e sociali alla base del consenso trumpiano.

L’obiettivo della conferenza è esplorare come queste forme di pensiero influenzino oggi il giornalismo, i media statunitensi e la vita quotidiana di milioni di americani, con implicazioni che vanno ben oltre i confini degli Stati Uniti.

L’evento sarà moderato da Joseph Péaquin, Presidente dell’UPF Vallée d’Aoste, e da Enrico Martial, Segretario dell’associazione. L’iniziativa è organizzata dall’Union de la Presse Francophone – Section de la Vallée d’Aoste, con il contributo del Servizio Attività Culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta.

Un’occasione rara per interrogarsi su potere, media e cultura politica, e capire in che modo le idee e le alleanze della nuova destra americana incidano sulla percezione dell’informazione e sull’immaginario collettivo globale.