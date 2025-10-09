Tragedia a Gignod: ritrovata senza vita la donna scomparsa nella notte

Una notte di apprensione si è conclusa tragicamente nel comune di Gignod, dove la Protezione Civile ha attivato il Piano di Ricerca Persone Scomparse per rintracciare una donna maggiorenne di cui si erano perse le tracce.

Le operazioni sono iniziate poco prima delle ore 03:00, coinvolgendo un ampio dispiegamento di risorse tecniche e umane.

Sul campo sono intervenute unità cinofile specializzate, droni dotati di termocamera e squadre di soccorritori, mentre dall’alto sono stati effettuati sorvoli in elicottero per ampliare il raggio di ricerca nelle zone più impervie. L’intervento ha interessato diverse aree del territorio comunale, con il coordinamento delle forze operative impegnate a scandagliare ogni possibile pista.

Purtroppo, l’esito della ricerca è stato negativo. La donna è stata ritrovata senza vita e, al momento, sono in corso le operazioni di recupero della salma. Le cause del decesso saranno accertate dagli enti competenti, secondo le procedure previste dalla legge.

La Protezione Civile ha espresso cordoglio per l’accaduto, sottolineando l’impegno profuso da tutte le unità coinvolte e la tempestività dell’intervento. L’intera comunità di Gignod si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di dolore.