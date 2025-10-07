Ballottaggio ad Aosta: si vota domenica 12 ottobre per eleggere il nuovo sindaco e vicesindaco

Domenica 12 ottobre 2025 i cittadini di Aosta torneranno alle urne per il turno di ballottaggio che deciderà chi sarà il nuovo Sindaco e Vice Sindaco del capoluogo regionale. Si tratta del secondo e ultimo atto della consultazione iniziata con il primo turno del 28 settembre, e che ha visto nessun candidato raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi.

Il ballottaggio costituisce la prosecuzione diretta della precedente votazione: di conseguenza, il corpo elettorale rimane invariato. Potranno quindi esprimere il proprio voto solo gli elettori che avevano già diritto di voto al primo turno, ossia coloro che hanno compiuto i 18 anni entro il 28 settembre 2025. Restano invece esclusi quanti hanno raggiunto la maggiore età successivamente.

I seggi elettorali saranno aperti solo nella giornata di domenica 12 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23.

Per il ballottaggio, la modalità di voto è semplice e diretta: si vota esclusivamente per i candidati a Sindaco e Vice Sindaco. L’elettore deve tracciare con la matita copiativa un segno sul rettangolo in cui sono riportati i loro nomi. Non è ammesso alcun voto di lista, né il voto disgiunto.

I rappresentanti delle liste già designati per il primo turno restano confermati anche per il ballottaggio. Tuttavia, i delegati delle liste collegate ai candidati ammessi possono, se lo desiderano, nominare nuovi rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

Le nuove designazioni dovranno essere:

presentate al Segretario del Comune entro venerdì 10 ottobre 2025;

oppure consegnate direttamente ai Presidenti di sezione, il sabato pomeriggio o la domenica mattina prima dell’inizio della votazione.

Per quanto riguarda i rappresentanti presso gli uffici di scrutinio e l’ufficio centrale, le designazioni devono invece pervenire entro le ore 12 di sabato 11 ottobre 2025, sempre al segretario comunale.

È possibile trasmettere le designazioni anche via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ufficiale del Comune di Aosta entro giovedì 9 ottobre 2025.

Si ricorda inoltre che i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune di Aosta.

I presidenti di seggio e gli scrutatori nominati per il primo turno restano in carica anche per il ballottaggio. In caso di eventuali impedimenti o rinunce, sarà necessario comunicare tempestivamente le sostituzioni.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi, una volta conclusi l’accertamento del numero dei votanti e gli adempimenti preliminari.

Un fac-simile della scheda elettorale sarà reso disponibile nei prossimi giorni, per consentire agli elettori di familiarizzare con il modello di voto.

Il 12 ottobre, dunque, i cittadini aostani avranno la possibilità di scegliere chi guiderà la città per i prossimi cinque anni, in una sfida a due che chiuderà definitivamente la tornata elettorale comunale del 2025.