Una Valle d’Aosta a misura di giovani

Una Valle d’Aosta che ascolta, accoglie e accompagna i propri giovani nel percorso di crescita. È questo lo spirito del progetto “Valle Dell3 Adolescenti”, un’iniziativa ambiziosa dedicata al benessere psicologico, sociale ed educativo delle ragazze e dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e potrà contare su un finanziamento di 700 mila euro.

Alla base dell’iniziativa c’è una rete ampia e coordinata di realtà pubbliche e del Terzo Settore, che unisce competenze, esperienze e sensibilità diverse. Capofila del progetto è la cooperativa sociale “Noi e gli Altri”, che lavorerà in stretta sinergia con le cooperative L’Esprit à l’Envers, La Libellula e SAVAL, insieme all’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta e all’Associazione Volontariato di Protezione Civile della Valle d’Aosta.

A rafforzare il percorso c’è una partnership istituzionale di peso, con la partecipazione dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta e della Regione autonoma Valle d’Aosta, a conferma dell’importanza del tema e della volontà comune di creare un sistema di prevenzione e sostegno integrato per gli adolescenti.

L’obiettivo è quello di costruire spazi di ascolto, percorsi educativi e relazioni positive in grado di rispondere alle difficoltà e alle fragilità che emergono durante l’adolescenza, un’età spesso segnata da pressioni sociali, isolamento digitale e incertezze post-pandemiche. “Valle Dell3 Adolescenti” punta così a rafforzare le reti territoriali, coinvolgendo scuole, famiglie, operatori sociali e sanitari, per rendere la comunità valdostana più attenta e accogliente verso i suoi giovani.

I contenuti e le azioni previste saranno presentati ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 9 ottobre alle ore 11 presso la Caffetteria PLUS di Aosta.

Interverranno:

David Catani, responsabile del progetto per la cooperativa Noi e gli Altri

Anna Maria Beoni, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Usl Valle d’Aosta

Sabrina Casola, dirigente del Dipartimento Politiche sociali della Regione

Un appuntamento che segna l’avvio di un percorso innovativo, costruito per mettere al centro gli adolescenti, offrendo loro non solo strumenti di supporto, ma anche nuove opportunità di partecipazione, espressione e crescita.