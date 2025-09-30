Consiglio Valle, tra trionfi e bocciature eccellenti: Testolin guida l’UV alla riscossa

Il nuovo Consiglio Valle è servito, e con esso il primo, chiaro vincitore: Renzo Testolin. Il presidente uscente ha guidato l’Union Valdôtaine come un condottiero, accumulando voti su voti (3.808 per lui, roba da standing ovation) e trascinando tutta la squadra verso il massimo risultato possibile: 12 seggi su 35, con Speranza Girod, Luigi Bertschy e Davide Sapinet a formare il trio di fedelissimi che non si lascia scalfire nemmeno dalle burrasche politiche.

Accanto a loro, gli Autonomisti di Centro, con 6 eletti, diventano l’alleato indispensabile di chiunque voglia governare. Il resto della scena politica? Un po’ di caos, qualche delusione e un sacco di bocciature eccellenti. Il PD sopravvive con 3 consiglieri, ma la media dei voti mostra quanto la fiducia sia calata. Fratelli d’Italia e Lega arrancano, mentre Forza Italia, sorprendentemente, fa vedere che può ancora contare qualcosa.

Gli eletti in Consiglio Valle (con qualche curiosità)

Union Valdôtaine – 12 seggi

Renzo Testolin 3.808 voti: il capitano che ha portato la nave in porto.

Speranza Girod 3.004

Luigi Bertschy 2.413

Davide Sapinet 2.166

Giulio Grosjacques 1.662

Loredana Petey 1.634

Erik Lavevaz 1.476

Josette Borre 1.410

Laurent Viérin 1.400

Corrado Jordan 1.310

Aurelio Marguerettaz 1.278

Michel Martinet 1.263

Autonomisti di Centro – 6 seggi

Marco Carrel 1.869

Leonardo Lotto 1.494

Carlo Marzi 1.363

Luisa Trione 1.098

Stefano Aggravi 1.033

Marco Viérin 1.032

Partito Democratico – 3 seggi

Jean-Pierre Guichardaz 701

Fulvio Centoz 607

Clotilde Forcellati 473

Alleanza Verdi & Sinistra – 3 seggi

Chiara Minelli 961

Eugenio Torrione 361

Andrea Campotaro 343

Fratelli d’Italia – 4 seggi

Massimo Lattanzi 649

Alberto Zucchi 599

Massimiliano Tuccari 451

Aldo Domanico 364

Forza Italia – Insieme – La Renaissance – 4 seggi

Marco Sorbara 1.075

Mauro Baccega 781

Eleonora Baccini 657

Pierluigi Marquis 591

Lega Vallée d’Aoste – 3 seggi

Andrea Manfrin 1.397

Corrado Bellora 622

Simone Perron 552

Liste escluse dal Consiglio

Valle d’Aosta Aperta 0 seggi

Valle d’Aosta Futura 0 seggi

Questo Consiglio Valle fotografa chiaramente chi comanda e chi ha fatto un passo indietro senza neanche accorgersene. Renzo Testolin e la sua Union Valdôtaine non hanno solo vinto: hanno impartito una lezione di politica pratica a chi pensava di essere eterno.

I voltagabbana di professione sono stati spediti a casa, certi vecchi tromboni hanno dovuto riporre la loro sedia con la coda tra le gambe. Il PD si lecca le ferite, Fratelli d’Italia e Lega cercano di capire come sopravvivere senza fare troppo rumore, mentre Forza Italia brinda alla sorpresa.

Il messaggio agli elettori è chiaro: la pazienza dei valdostani non è infinita, e se pensi di sfidarla, preparati a prendere il volo… verso casa.