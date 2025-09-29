Elezioni regionali e comunali, affluenza finale

La Presidenza della Regione comunica che alle ore 23 di oggi, domenica 28 settembre 2025, la percentuale di affluenza finale al voto in Valle d’Aosta è la seguente:
- Per il rinnovo del Consiglio regionale: 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223 aventi diritto al voto.
- Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta: 57,64%, pari a 16.480 votanti su 28.590 aventi diritto di voto.
Per le elezioni regionali il Comune con l’affluenza più alta è stato Valgrisenche, con il 90,42% di votanti; il Comune con l’affluenza più bassa è stato Courmayeur, con il 50,57% di votanti.
Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l’affluenza finale per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 70,50%, pari a 72.705 votanti; per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta era stata del 64,22%, pari a 18.282 votanti.
Tutti i 44 Comuni in cui era presente una sola lista hanno raggiunto la percentuale del 40% di elettori votanti, prevista dalla legge per la validità della consultazione.
Alle ore 8.00 di domani, lunedì 29 settembre 2025, avranno inizio le operazioni di spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale. Il giorno successivo, si procederà con lo spoglio delle schede per il rinnovo dei Consigli comunali.
Alle ore 8.00, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale aprirà la sala stampa (ingresso riservato a giornalisti e movimenti politici accreditati).
