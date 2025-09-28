 / VIABILITÀ E MOBILITÀ

VIABILITÀ E MOBILITÀ | 28 settembre 2025, 14:31

Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Saint-Barthélemy e di Valtournenche

Segnaliamo le modifiche alla circolazione sulle strade regionali, che potrebbero causare disagi temporanei. Vi invitiamo a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le deviazioni indicate, in particolare nelle zone di lavori in corso o interventi di manutenzione. Rimanete aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

  • per lavori di pavimentazione stradale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della SR 36 di Saint-Barthélemy, nel Comune di Nus (dal km 6+500 al km 11+000 circa) da lunedì 29 settembre a venerdì 10 ottobre 2025, dalle ore 6.30 alle ore 19.00 (MAP); 
  • per lavori di costruzione di una linea elettrica a bassa tensione, è disposta la proroga dell’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della SR 46 di Valtournenche, nel Comune di Valtournenche, località L’Évette (dal km 18+650 al km 18+800 circa) da lunedì 29 settembre a venerdì 10 ottobre 2025, 24 ore su 24, esclusi sabati, domeniche e festivi (MAP).

