Il lago Pistono, cuore verde di Montalto Dora

Il Lago Pistono, conosciuto anche come Lago di Montalto, è una gemma del Canavese, incastonata in una conca paradisiaca ai piedi della Serra morenica d’Ivrea. Ci troviamo nel comune di Montalto Dora, a nord di Ivrea, in una zona che i geologi e i naturalisti chiamano con orgoglio “la terra dei Cinque Laghi”: Pistono, Sirio, Nero, Campagna e San Michele. Tutti nati dal ritiro di un antico ghiacciaio, tutti circondati da boschi, vigneti e sentieri che invitano alla scoperta.

L’ambiente è collinare, mite, fertile: un paesaggio ideale non solo per chi ama camminare, ma anche per chi vuole semplicemente immergersi nel silenzio della natura, interrotto solo dal fruscio degli alberi o dal canto degli uccelli.

Il giro del Lago Pistono è un’escursione facile, adatta anche alle famiglie, con un dislivello contenuto di circa 200 metri e una durata complessiva di tre ore. Un percorso ad anello che riporta al punto di partenza, senza difficoltà tecniche e con segnaletica sempre chiara.

Dal parcheggio sotto la diga si imbocca il sentiero che sale verso il Lago Nero, costeggiando l’imponente castello di Montalto che domina dall’alto. Da lì ci si inoltra tra boschi e viottoli, passando accanto alla struttura turistica del Borgiù e scendendo poi verso la riva del lago, dove si trova la Ristotrattoria “La Monella”, perfetta per una sosta gastronomica con vista sull’acqua.

Lungo l'anello (Foto di Federico Bambara)

L’itinerario prosegue lungo tratti più ripidi, con brevi roccette e la curiosa presenza di una panchina gigante che offre una prospettiva insolita sul paesaggio. Poco dopo si raggiunge l’unica spiaggia del lago, da cui il percorso devia attraverso sentieri più stretti fino a una piccola chiesetta votiva, sempre ricca di candele accese.

Infine, passando per il poggio Montresco e i casali circostanti, si rientra verso Montalto Dora. Il ritorno è arricchito da una deviazione che porta alla chiesa di Santa Croce, prima di chiudere l’anello sul lago.

Il Lago Pistono non è solo una meta escursionistica: è un luogo dove il paesaggio naturale si intreccia con la storia medievale del castello e con le tradizioni di un territorio che da secoli vive in equilibrio tra acqua,

collina e vigneti. Un piccolo gioiello che invita a rallentare, osservare e respirare a pieni polmoni.

L'Oasi (Foto di Federico Bambara)

Scheda pratica

Località: Montalto Dora (Canavese, Torino – zona dei Cinque Laghi)

Difficoltà: facile, adatta anche a famiglie

Dislivello: circa 200 metri

Durata complessiva: 3 ore (percorso ad anello)

Accesso: autostrada A5 Torino–Aosta, uscita Ivrea. Proseguire per Montalto Dora e parcheggiare sotto la diga del Lago Pistono.

Periodo consigliato: tutto l’anno, ideale in primavera e autunno

Curiosità: lungo il percorso si incontrano il castello di Montalto, una “panchina gigante” panoramica e la chiesa di Santa Croce.