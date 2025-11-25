Passeggiata tra i Piloni d’artista, terza edizione: tra storia, arte e natura ad Avigliana

Domenica 23 novembre si è svolta ad Avigliana la terza edizione della “Passeggiata tra i Piloni d’artista”, camminata culturale organizzata da Marina Portigliatti con la collaborazione di Lodovico Marchisio e Arnaldo Reviglio. Nonostante le previsioni meteo inizialmente avverse, l’escursione ha visto una partecipazione superiore alle attese, con oltre quaranta persone lungo il percorso.

La camminata si è snodata dalla Stazione Ferroviaria di Borgo Pertusera, lungo la Dora Riparia, attraversando aree storiche e naturalistiche come la regione prativa dei Testa, il canale delle Ferriere e la passerella ciclopedonale sul fiume, fino alla Zona Naturale di Salvaguardia. Tappe significative sono state la “Statio ad Fines” in borgata Malano e i Piloni di Malano e Ca’d Fiur, restaurati nei primi anni del secolo scorso.

Gli accompagnatori hanno illustrato l’importanza storica, culturale e religiosa dei siti, tra cui cappelle rurali dedicate a Sant’Antonio e alla Madonna, nicchie votive e testimonianze della religiosità popolare legata alla protezione dai danni delle inondazioni della Dora Riparia e del Torrente Messa. Particolare attenzione è stata dedicata alle opere artistiche inserite nei Piloni, realizzate da pittori e ceramisti locali, e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Durante il percorso, gli interventi di Matteo Fantino, giovane archeologo dell’Associazione Archeologica Aviglianese, di Arnaldo Reviglio e di Silvio Amprino, presidente dell’Associazione Amici di Avigliana, hanno fornito approfondimenti storici e naturalistici, mentre la Famija 'd Drubiaj ha offerto accoglienza con tè e dolci. Roberta Maffiodo ha concluso con un canto dedicato alla pace, a sottolineare il valore culturale e comunitario dell’iniziativa.

La passeggiata si è chiusa al tramonto, lungo la via Almese e il Ponte Dora, confermando l’importanza di iniziative che uniscono cultura, storia e natura e valorizzano il patrimonio storico-artistico e ambientale della Valle di Susa. L’iniziativa è stata supportata dallo IAT/Ufficio Turismo di Avigliana, dai patrocinatori locali e da tutti i collaboratori coinvolti nella diffusione dell’evento.