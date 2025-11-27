Velina rossonera e arcobaleno - applaudir, signer et disparaître

Mesdames et messieurs, approchez-vous, le cirque est ouvert ! Dans les couloirs dorés du Conseil municipal et de la Région, nos élus ont enfin trouvé leur vocation : applaudir, signer et disparaître. Oui, c’est ça, le talent ultime de nos conseillers : transformer chaque débat en une performance digne d’un exercice de troisième, avec des costumes trois pièces et des sourires peints au vernis.

Aujourd’hui, ils votent à l’unanimité des motions sur la violence de genre. Bravo ! Standing ovation ! Mais dans la vraie vie ? Zéro. Absolument zéro. La violence contre les femmes continue, les rues restent parfois sombres, les permanences d’aide inchangées… et nos élus ? Occupés à compter leurs applaudissements et à vérifier que personne ne sort du rang.

Imaginez la scène : un conseil municipal, tous d’accord, tous sérieux… mais l’air empli de friture bureaucratique. Chaque mot est une épice invisible : « évaluer », « promouvoir », « présenter des rapports ». Merveilleux… sauf que cela ne remplit pas les patrouilles, n’allume pas les lampadaires, n’ouvre pas les portes des centres d’aide. Le vrai courage politique ? Inconnu au bataillon.

Et le maire, le chef d’orchestre de cette symphonie de vide, ? Il applaudit, hoche la tête, puis disparaît comme par magie derrière une pile de dossiers, laissant le public des citoyens bouche bée devant ce spectacle de pantins institutionnels. On se croirait dans un cartoon : des bras qui s’agitent, des voix qui crient « nous sommes engagés », mais aucune action tangible.

Bref, le conseil municipal et régional joue à la farce unanime : tout le monde d’accord, mais personne n’ose changer le monde. Un cirque à ciel ouvert, où les habitants regardent, impuissants, les numéros de claquettes bureaucratiques des élus, et où chaque motion votée ne sert qu’à remplir le vide avec des paillettes verbales.

Conclusion : feu rouge, paprika et air frit, citoyens ! Nos conseillers ont atteint le sommet du théâtre politique comique : bravo pour la mise en scène, mais pour la vie réelle… zéro sur toute la ligne. Le maire, s’il veut sauver un peu de crédibilité, devrait descendre de scène et montrer qu’il sait distinguer les applaudissements des actes. Maintenant, pas demain.