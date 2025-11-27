La partenza del Censimento frena: disservizi Istat e piani d’emergenza

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 parte subito con un inciampo. Nelle ultime ore decine di famiglie selezionate hanno segnalato al Comune di Aosta la mancata ricezione della lettera dell’Istat contenente credenziali e istruzioni per la compilazione del questionario online. Una criticità confermata dallo stesso Istituto di statistica, che sul Portale del Censimento ha ammesso problemi nella spedizione delle comunicazioni personalizzate.

Per evitare un blocco della rilevazione, Regione e Comune si sono mossi in fretta. L’Osservatorio Economico e Sociale della Valle d’Aosta e l’Ufficio Comunale di Censimento hanno diffuso una nota con tutte le indicazioni operative per consentire comunque l’accesso al questionario, disponibile al link ufficiale https://raccoltadati.istat.it/questionario/

Le modalità alternative non mancano. In assenza della lettera, è possibile entrare utilizzando il Codice Fiscale come Username, le credenziali SPID, oppure rigenerando in autonomia la password direttamente dalla piattaforma. Una soluzione tampone, in attesa che Istat completi la distribuzione delle comunicazioni mancanti.

Parallelamente, i rilevatori incaricati dal Comune di Aosta, riconoscibili tramite tesserino, stanno già contattando le famiglie selezionate per fornire supporto alla compilazione. Una presenza fondamentale soprattutto per i cittadini meno abituati agli strumenti digitali, per i quali ogni ritardo rischia di trasformarsi in un ostacolo concreto.

Il Censimento permanente è un appuntamento chiave per la programmazione dei servizi pubblici e la costruzione delle statistiche ufficiali. Ogni intoppo iniziale rischia quindi di riverberarsi sulla qualità dei dati e sui tempi della raccolta. Motivo per cui gli uffici locali hanno scelto di intervenire subito, evitando che un problema logistico nazionale possa rallentare l’intera operazione sul territorio.

Per informazioni e assistenza, l’Ufficio Comunale di Censimento di Aosta resta attivo ai recapiti

statistica@comune.aosta.it – 0165.300503 / 0165.300494

Il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni dell'ISTAT è iniziato il 6 ottobre 2025 e terminerà il 23 dicembre 2025. Riguarda circa 2,5 milioni di famiglie e individui distribuiti in 2.533 Comuni e serve ad aggiornare le caratteristiche socio-economiche del paese.