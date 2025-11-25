A Perosa Argentina l’arte diventa accessibile: il manuale che avvia il Ponte dei Nuovi Artisti

Domenica 30 novembre, Lilium Art Gallery ospita la prima presentazione del libro di Giuliana Salvai Manuale inutile per capire l’arte (e innamorarsene lo stesso). L’evento segna anche l’avvio del progetto “Salon des Refusés – Il Ponte dei Nuovi Artisti”, uno spazio culturale e sociale dedicato ai talenti emergenti del Pinerolese, finanziato interamente dai proventi del libro e del merchandising ufficiale.

Perosa Argentina si prepara a un evento culturale imperdibile: Lilium Art Gallery annuncia la prima presentazione ufficiale del volume Manuale inutile per capire l’arte (e innamorarsene lo stesso), scritto da Giuliana Salvai, in programma domenica 30 novembre alle 16 presso la galleria di Via Roma 55.

Il libro, edito da Just Read (Lar editore), è un saggio brillante, ironico e accessibile, pensato per accompagnare lettrici e lettori alla scoperta dell’arte contemporanea. Sfata pregiudizi, equivoci e timori reverenziali con un linguaggio chiaro e pungente, invitando a guardare l’arte con occhi nuovi. Non solo un testo per principianti: anche chi ha studiato arte o ne fa una professione troverà curiosità, aneddoti e spunti di riflessione. Ogni capitolo propone esercizi artistici (e non) per stimolare la creatività, mentre la copertina con la statua HOLY POP – occhiali da sole e cuffie – simboleggia un’arte che vuole scendere dal piedistallo e parlare a tutti.

Ma l’evento del 30 novembre non segna solo un debutto editoriale. È anche il momento in cui prende vita il progetto “Salon des Refusés – Il Ponte dei Nuovi Artisti”, un’iniziativa culturale e sociale interamente finanziata dai proventi del libro e del merchandising ufficiale. L’obiettivo è creare uno spazio stabile, inclusivo e accessibile per artisti autodidatti, emergenti o esclusi dai circuiti tradizionali, offrendo opportunità di visibilità, formazione, supporto tecnico e curatela.

Ispirato allo storico Salon des Refusés del 1863, il Ponte dei Nuovi Artisti vuole diventare un luogo di incontro e crescita per artisti di ogni età ed esperienza, con mostre, laboratori, micro-borse creative per materiali artistici, e iniziative volte a promuovere inclusione, partecipazione e turismo culturale. Il progetto restituisce prestigio e vitalità al territorio pinerolese, valorizzando la comunità locale. Ogni acquisto del libro contribuisce direttamente alla realizzazione del nuovo spazio: “Il tuo acquisto non sostiene un libro. Sostiene un artista che ancora non sa di avere un futuro.”

La presentazione del 30 novembre offrirà al pubblico l’opportunità di dialogare con l’autrice sui temi del libro, scoprire in anteprima il progetto Il Ponte dei Nuovi Artisti e acquistare copie del volume. L’intrattenimento musicale sarà garantito da DJ Dallomo, mentre Erica Vagliengo, giornalista e scrittrice, condurrà la serata e dialogherà con l’autrice in un clima brillante e informale.

L’appuntamento è per domenica 30 novembre 2024 alle ore 16 presso Lilium Art Gallery, Via Roma 55, Perosa Argentina. Ingresso libero.