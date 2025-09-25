Il Papa invita tutti a pregare ogni giorno il Rosario, per la pace. Appuntamento a San Pietro sabato 11 ottobre

Al termine dell’Udienza Generale di oggi, il Papa fa un invito speciale: pregare il Rosario, soprattutto nel mese di ottobre, per la tanto sperata pace.
“Il mese di ottobre, ormai vicino, nella chiesa è particolarmente dedicato al Santo Rosario, perciò invito tutti ogni giorno del prossimo mese a pregare il “rosario per la pace”, personalmente, in famiglia, in comunità”, inizia così l’appello di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro.
“Invito quanti prestano servizio in Vaticano a vivere questa preghiera del rosario ogni giorno in Basilica alle ore 19”, aggiunge il Pontefice.
Ma c’è un appuntamento al quale il Papa invita tutti. “In particolare la sera di sabato 11 ottobre alle ore 18 lo faremo insieme qui in Piazza san Pietro, nella veglia del Giubileo della spiritualità mariana, ricordando anche l’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II”, conclude Papa Leone questa udienza generale.