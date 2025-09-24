Almanach de jeudi 25 septembre saint Pierre de Tatantaise

Gli impegni del Vescovo Franco Lovignana

Venerdì 26 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 27 settembre

Pont-Saint-Martin – ore 16.00

S. Cresime per diverse Unità parrocchiali

Chiesa parrocchiale di Gaby – ore 18.30

S. Cresime

Domenica 28 settembre

Chiesa parrocchiale di Sarre – ore 10.30

S. Messa per la festa patronale

Chiesa Istituto Don Bosco e Santuario di Maria Immacolata – ore 15.00

S. Messa e processione per la conclusione dei pellegrinaggi mariani

Lunedì 29 settembre

Curia vescovile – ore 15.00

Consiglio diocesano affari economici

Martedì 30 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario – ore 17.00

Riunione del Gruppo di lavoro per il proprio diocesano

La Chiesa celebra San Domenico in Soriano

Nella notte del 15 settembre 1530, la Vergine Maria, insieme a s. Maria Maddalena e a s. Caterina d'Alessandria, apparve a fra Lorenzo da Grotterìa, nella chiesa dei Domenicani a Soriano Calabro, consegnandoli una tela raffigurante s. Domenico, perché fosse esposta al culto. Gli eventi del 1530 furono sottoposti a processo canonico nel 1609. Urbano ve ne autorizzò la festa liturgica. La miracolosa effigie rimase incolume tra le macerie del convento, crollato con il terremoto del 1783. La devozione di questa "celeste immagine" si è difffusa in Italia, in Europa e in tutto il mondo fino all'Estremo Oriente e ha fruttato nel corso dei secoli la conversione di molti peccatori.

Il sorge alle ore7,16 e tramonta alle ore 19,30

«La politica sia una missione basata sulla legge naturale (…) non come professione, ma come missione per la crescita della verità e del bene.» (Papa Leone XIV)

Questa frase, pronunciata durante un incontro con parlamentari di 68 Paesi nel corso del Giubileo dei governanti, trasforma la politica da mera carriera a impegno etico e comunitario. Leone XIV invoca la legge naturale — quella che non è scritta dall’uomo, ma percepita universalmente come guida alla giustizia — come stella polare per governare responsabilmente. Politici non più tecnici o opportunisti, ma missionari del bene comune, che promuovano libertà religiosa, dialogo interreligioso e affrontino sfide moderne (come l'intelligenza artificiale) in favore delle nuove generazioni.