Dal 1° ottobre attivazione del conferimento dei vetri piani negli ecocentri comunali

Si informa che, a seguito di recenti indicazioni ricevute dalla società ENVAL, a partire dal 1° ottobre, sarà possibile sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche conferire vetri piani negli eco-centri comunali.

In particolare le tipologie di vetri conferibili - con un limite di due pezzi a conferimento - comprendono: vetri piani di finestre senza serramento (anche vetrocamera, vetri doppi, tripli anche con pellicola PVB, vetri antisfondamento); specchi (solo vetri senza supporti); vetri di box doccia (senza parti in plastica o altro materiale) e vetro di parabrezza.

Non sarà, invece, possibile il conferimento di ceramiche, piatti, lampadine e RAEE (neon), inerti e vetroceramica, tipologie di materiali/oggetti per cui sono attive specifiche filiere di smaltimento.

Con l’occasione, si ricorda anche nei contenitori per la raccolta porta a porta individuali o condominiali, vanno conferiti esclusivamente imballaggi e contenitori in vetro senza coperchio metallico.

Invece, contenitori in vetroceramica, in pirex, oggetti in cristallo, contenitori e stoviglie in ceramica e lampadine devono essere conferiti nel Rifiuto Urbano Residuo.