Riapre la statale 26 dir a Courmayeur: conclusi i lavori sulla pavimentazione

Si avvia alla fase conclusiva il ripristino della pavimentazione attivato da Anas lungo la strada statale 26 dir “della Valle d’Aosta” tra Pré-Saint-Didier e Courmayeur.

La prima fase degli interventi, avviati a luglio, si è conclusa giovedì 7 agosto in concomitanza con l’aumento dei flussi veicolari per il picco degli spostamenti estivi. Le lavorazioni sono riprese a inizio settembre e si concluderanno entro mercoledì 24 settembre, come da previsioni iniziali.

Per consentire l’esecuzione dei lavori - mitigando il più possibile eventuali disaggi alla circolazione - è in vigore il restringimento di carreggiata che garantisce la continuità dei flussi di traffico in entrambe le direzioni. L’attivazione del senso unico alternato è prevista lungo alcuni tratti localizzati, in particolare all’altezza di rotatorie e gallerie e in corrispondenza di segmenti a larghezza ridotta.

Le lavorazioni sono eseguite nella fascia oraria 7:00 – 18:30, esclusi festivi e prefestivi.

