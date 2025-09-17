Qui défend vraiment la Vallée d’Aoste ?

Siamo nel pieno della campagna elettorale per le elezioni regionali e comunali, eppure sembra che il tema dell’Autonomia speciale sia sparito dai programmi di quasi tutti. Tutto ciò che ci è stato tolto in barba alle norme statutarie resta silenzioso, mentre ci vengono imposti oneri impropri e ingiustificabili, quei famigerati “Oneri di Sistema” inseriti arbitrariamente nelle bollette dei valdostani e, vergognosamente, su tutti gli enti pubblici. Nessuna voce di protesta, nessuna rivendicazione concreta. Silenzio totale. E questo mentre si agitano manifesti e comizi in vista della campagna elettorale.

La campagna elettorale impazza, ma nessuno parla di ciò che davvero danneggia il futuro della nostra Regione. Le famiglie pagano di più, le imprese si trovano a fronteggiare costi ingiustificati, e le istituzioni locali sembrano impotenti. Dove è finita la politica che difende la Valle d’Aosta? Dove sono gli uomini capaci di alzare la voce e di rivendicare con coraggio ciò che ci spetta?

Valga per tutti noi il motto di Emile Chanoux:

"Il y a des peuples qui sont comme des flambeaux : ils sont faits pour éclairer le monde. En général ce ne sont pas de grands peuples par le nombre : ils le sont parce qu’ils portent en eux la vérité et l’avenir."

E allora, in questa campagna elettorale, chi si candida a governare la Valle d’Aosta deve ricordarsi che il nostro popolo non può più accettare compromessi silenziosi. Serve un uomo o una donna intelligente, forte e capace, che sappia condurre la comunità verso la meta giusta, difendere le nostre competenze e fermare la svendita silenziosa dei nostri diritti.

In questa campagna elettorale, ogni candidato dovrebbe spiegare chiaramente come intende contrastare l’imposizione arbitraria di oneri e bollette gonfiate, come intende far valere l’autonomia contro gli abusi dello Stato centrale e come vuole restituire fiducia ai cittadini. Perché se l’autonomia non viene difesa ora, nel pieno della campagna elettorale, rischiamo di consegnare alle prossime generazioni una Valle d’Aosta sempre più svuotata di poteri e di dignità.

La politica valdostana non può più permettersi mezze parole e silenzi imbarazzanti. Serve chiarezza, coraggio e azione concreta. In questa campagna elettorale, la domanda resta aperta: chi avrà il coraggio di difendere davvero la nostra Autonomia?

Chi difende veramente la Valle d'Aosta

Nous sommes en plein cœur de la campagne électorale pour les élections régionales et communales, et pourtant, il semble que le thème de l’Autonomie spéciale ait disparu des programmes de presque tous. Tout ce qui nous a été retiré, en violation des normes statutaires, reste silencieux, tandis que nous subissons des charges impropres et injustifiables, ces fameux « Oneri di Sistema » insérés arbitrairement dans les factures des Valdôtains et, honteusement, sur tous les organismes publics. Aucune voix de protestation, aucune revendication concrète. Silence total. Et cela, pendant que les affiches et meetings électoraux s’agitent.

La campagne électorale bat son plein, mais personne ne parle de ce qui porte réellement préjudice à l’avenir de notre Région. Les familles paient plus cher, les entreprises font face à des coûts injustifiés, et les institutions locales semblent impuissantes. Où est passée la politique qui défend la Vallée d’Aoste ? Où sont les hommes capables de prendre la parole et de revendiquer courageusement ce qui nous revient de droit ?

Que nous guide la sagesse de Émile Chanoux :

"Il y a des peuples qui sont comme des flambeaux : ils sont faits pour éclairer le monde. En général ce ne sont pas de grands peuples par le nombre : ils le sont parce qu’ils portent en eux la vérité et l’avenir."

Ainsi, en cette campagne électorale, ceux qui se présentent pour gouverner la Vallée d’Aoste doivent se rappeler que notre peuple ne peut plus accepter de compromis silencieux. Il faut un homme ou une femme intelligent(e), fort(e) et capable, qui sache conduire la communauté vers le bon cap, défendre nos compétences et stopper la vente silencieuse de nos droits.

Dans cette campagne électorale, chaque candidat devrait expliquer clairement comment il compte lutter contre l’imposition arbitraire de charges et de factures gonflées, comment il entend faire respecter l’autonomie face aux abus de l’État central et comment il souhaite restaurer la confiance des citoyens. Car si l’autonomie n’est pas défendue maintenant, au cœur de la campagne électorale, nous risquons de livrer aux prochaines générations une Vallée d’Aoste de plus en plus vidée de pouvoirs et de dignité.

La politique valdôtaine ne peut plus se permettre de demi-mots et de silences embarrassants. Il faut clarté, courage et action concrète. En cette campagne électorale, la question reste ouverte : qui aura le courage de défendre réellement notre Autonomie ?