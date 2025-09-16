Partecipazione della Cisl alla Marcia della Pace Perugia–Assisi (12 ottobre 2025)

In una fase segnata da conflitti e divisioni, la nostra adesione vuole essere segno di impegno civile e di responsabilità, in continuità con le posizioni che, nei propri massimi organismi, la CISL ha assunto sui conflitti che infiammano il mondo:

sostegno al popolo ucraino, aggredito dall’invasione russa, difendendo i valori di libertà, democrazia e sovranità, fino a una pace giusta e duratura;

condanna del terrorismo di Hamas e dell’estremismo del governo Netanyahu, che tanta sofferenza stanno arrecando alle popolazioni palestinesi e israeliane; richiesta di cessate il fuoco su Gaza, liberazione degli ostaggi israeliani e rilancio dei negoziati, con le autorità democratiche palestinesi, sulla base del principio “due popoli, due Stati”, unica via possibile a una pace vera, fondata sul diritto, sul riconoscimento e sulla sicurezza reciproca.

Per la CISL la Pace è una costruzione attiva e continua di giustizia, fraternità e solidarietà. La nostra partecipazione dovrà dunque essere un segnale unitario, sobrio e costruttivo.