Modifiche alla circolazione lungo alcune strade regionali

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

per lavori di spostamento della tubazione del gas metano, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 2 di Champorcher, nel Comune di Hône, Via Aosta (tra km 0+070 e km 0+240), da oggi, mercoledì 10, a martedì 30 settembre 2025 compreso, impianto attivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00 sabato, domenica e festivi esclusi (MAP);

per lavori di manutenzione straordinaria del ponte, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della SR 44 della Valle del Lys, nel Comune di Gaby, località Capoluogo (al km 17+500 circa), da oggi, mercoledì 10, a lunedì 15 settembre 2025 compreso, impianto attivo 24 ore su 24, domenica e festivi esclusi (MAP).

per consentire il completamento degli interventi di risanamento strutturale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 18 di Pila, nel Comune di Gressan, viadotto Eaux-Froides (tra km 13+880 e km 14+300), da oggi, mercoledì 10 settembre, alle ore 18 di venerdì 10 ottobre 2025, 24 ore su 24 (MAP).

per interventi posa di fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 18 di Pila, nel Comune di Gressan, frazione Peroulaz (tra km 12+000 e km 15+700), da oggi, martedì 9, a mercoledì 17 settembre 2025, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 sabati e domeniche esclusi (MAP);

per lavori di costruzione di una linea elettrica a bassa tensione, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della SR 46 di Valtournenche, nel Comune di Valtournenche, località L’Évette (dal km 18+650 al km 18+800 circa) da oggi, martedì 9, al 26 settembre 2025, 24 ore su 24, esclusi sabati, domeniche e festivi (MAP).

per consentire i lavori di posa di ampliamento della rete di fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 12 di Saint-Denis, nel Comune di Saint-Denis, località Capoluogo, dal km 1+492 al km 1+595, dalle ore 8.00 di lunedì 15 settembre alle ore 18.00 di venerdì 31 ottobre 2025, sabati, domeniche e festivi esclusi (MAP);

per consentire i lavori di posa di cavi elettrici interrati media e bassa tensione, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 35 di Gran Pollein, nel Comune di Brissogne, località Volget, dal km 4+200 al km 4+395, dalle ore 7.30 di lunedì 22 settembre alle ore 18 di martedì 7 ottobre 2025, 24 ore su 24 (MAP);