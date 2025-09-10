Bisogni e fragilità umane, al centro delle attività del Centro Turistico ACLI Valle d’Aosta

“Stanco per il grande sforzo profuso in questi mesi, ma soddisfatto per i risultati raggiunti in ogni settore!”, afferma Alfredo Massai, Presidente del Centro Turistico delle Acli della Valle d’Aosta, alzando la testa dal computer e interrompendo per un attimo la programmazione delle attività autunno/invernali.

“Abbiamo appena concluso il secondo turno delle vacanze al mare, sulla Riviera Adriatica. Centocinquanta persone in totale, sempre a Torre Pedrera, nel riminese, dove l’ospitalità dell’Hotel Ida della famiglia Magnani è una garanzia alla quale i nostri soci non vogliono rinunciare.”

C’è una filosofia particolare alla quale vi ispirate?

“Come Associazione organizziamo il tempo libero con interventi pensati per contrastare la solitudine degli anziani, promuovendo soprattutto socializzazione e aggregazione. Al mare si fanno lunghe camminate, si gioca a carte e a bocce, si balla coinvolgendo sin dai primi giorni quelle persone che sappiamo essere sole. Così, per due settimane, uomini e donne dimenticano i problemi che vivono in città, fanno nuove conoscenze e nascono amicizie che, spesso, continueranno al ritorno.”

La spiaggia è un luogo privilegiato per l’aggregazione sociale?

“Infatti, ogni anno non mancano festeggiamenti per compleanni ed anniversari, che ci aiutano a fare gruppo tra un brindisi e tanti sorrisi. Una maniera vincente per combattere la timidezza. Quest’anno grandi feste per i compleanni di Maurizio Canale e di Ignazio Sergi (nella foto, da sinistra, con le rispettive consorti Francesca Alessi e Adelina Broccard).”

Un gruppo degli amici del CTA

Massai ricorda l’attività svolta nei mesi passati: “Ai primi di marzo abbiamo celebrato la Festa della Donna con una trasferta gastronomico/danzante e sempre a marzo siamo stati a Genova, all’Acquario, per poi proseguire per Sanremo, in occasione del Carnevale. A metà aprile l’incanto delle emozioni alla scoperta della Provenza e della Camargue. A maggio il tradizionale viaggio in Piemonte per la Sagra delle Rane, prima dell’avvio dei soggiorni marini.”

Per il C.T.A. c’è stato un lavoro organizzativo di grande profilo in occasione del Giubileo?

Respira a fondo Massai prima di rispondere: “Un lavoro enorme, perché abbiamo organizzato il viaggio dei pellegrini dell’intera Diocesi, allestendo quattro pullman partiti da ogni angolo della Regione. Bisognava trovare alloggi e ristoranti, creare i percorsi per le Chiese e le Porte Sante, prenotare i parcheggi e le visite… e tanto altro ancora. È stato massacrante, ma sono contento perché abbiamo dimostrato come il nostro Centro Turistico, seppur con pochi mezzi a disposizione, abbia le capacità per lavorare in grande.”

L’attività continua anche in autunno?

“Ai primi di ottobre faremo una crociera nel Mediterraneo con visite guidate a Marsiglia, Tarragona e Valencia; poi a novembre il solito appuntamento ad Abano con le Terme. Per le inalazioni e i fanghi si sono iscritte duecento persone.”

Prima di Natale appuntamento con il classico pranzo al Mago di Caluso, mentre per Capodanno la scelta è caduta sulla Liguria, con sede presso la Casa del Sacro Cuore di Loano, un luogo dove socializzare e ritrovare la vitalità dello spirito.

Ancora Massai: “Il lavoro per il Giubileo continua con un viaggio a Roma a fine ottobre. Il C.T.A. organizza in collaborazione con la Chiesa Parrocchiale di Saint Martin de Corlèans. Primo passaggio della Porta Santa di San Pietro il 26 ottobre, secondo nella Porta Santa di San Paolo fuori le mura, e il 27 ottobre terzo passaggio nella Porta Santa di San Giovanni in Laterano, quindi Basilica di Santa Maria Maggiore con visita alla Tomba di Papa Francesco.”

In collaborazione con la Diocesi di Aosta, Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, il 18 settembre è prevista una gita a Sion e Martigny, con visita al lago sotterraneo di Saint Leonard, alla mostra “De Rembrandt à Van Gogh” e alla Collezione Hammer, presso la Fondazione Gianadda di Martigny.

Un’attività di servizio all’insegna del volontariato e della solidarietà umana, con profondo rispetto per le persone più fragili. Questa è la missione del Centro Turistico delle Acli Valdostane.