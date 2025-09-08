Innovation didactique et inclusion scolaire au Convegno Lesson Study 2025

L’Université de la Vallée d’Aoste a accueilli aujourd’hui le Convegno Lesson Study 2025, une journée d’études consacrée à l’innovation pédagogique et à l’inclusion scolaire. Près de cinquante enseignants de tous niveaux, accompagnés de chercheurs et d’étudiants en formation, se sont réunis pour analyser et expérimenter de nouvelles pratiques.

Le cœur de l’initiative : la méthodologie du Lesson Study, qui repose sur l’observation et l’analyse collective des pratiques d’enseignement. « C’est une façon de rendre visibles les implicites de la classe, de partager stratégies et outils, et de construire ensemble des réponses éducatives », a souligné un enseignant participant.

Le choix d’associer mathématiques et langue n’était pas fortuit. « Les deux disciplines parlent à travers des systèmes symboliques et culturels. Les mettre en dialogue, c’est multiplier les possibilités d’apprentissage », a rappelé l’une des chercheuses intervenantes.

Tout au long de la journée, sessions plénières et ateliers ont permis d’explorer des expériences concrètes de Lesson Study dans des contextes plurilingues et inclusifs. L’objectif était double : offrir aux enseignants un espace d’actualisation professionnelle et soutenir une école qui valorise les différences linguistiques et culturelles présentes en Vallée d’Aoste et en Piémont.

Le Convegno s’inscrit dans une dynamique plus large de collaboration, formalisée par la convention entre l’Université de la Vallée d’Aoste, la Sovraintendance aux études de la Région autonome, la Haute école pédagogique du Canton de Vaud et l’Ufficio scolastico regionale pour le Piémont. À cela s’ajoutent les retombées du projet Erasmus+ DISCO+ – Dispositifs Inclusifs de Coopération, qui prolonge les travaux déjà amorcés lors du colloque international de 2022 à l’Université de Turin.

« Ce réseau scientifique et pédagogique nous permet de dépasser les frontières et de penser une école ouverte, innovante et inclusive », a conclu un représentant institutionnel, en appelant à poursuivre la coopération transfrontalière.