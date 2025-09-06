Incidente mortale sull’autostrada A5 a Montjovet

Un pomeriggio drammatico sulla A5, all’altezza di Montjovet, in direzione Aosta. L’impatto tra un’autovettura e un camion di una ditta impegnata nel rifacimento della segnaletica orizzontale ha trasformato un tratto di autostrada in un luogo di tragedia. Quattro le persone coinvolte: per una di loro non c’è stato nulla da fare. Il passeggero dell’auto è morto sul colpo, mentre il conducente, un cittadino francese di 70 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata a causa di un politrauma.

Feriti anche i due operai della ditta, giovani di 21 e 25 anni residenti in provincia di Salerno. Entrambi hanno riportato diversi traumi: il più giovane è stato anch’egli trasferito in Rianimazione, in prognosi riservata per politrauma, mentre il venticinquenne resta in fase diagnostica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con il gruppo taglio, le Forze dell’Ordine, il 118 e la Centrale Unica del Soccorso, che ha coordinato le operazioni di intervento e assistenza. La dinamica dell’incidente resta ancora al vaglio degli inquirenti, mentre l’autostrada ha vissuto ore di rallentamenti e tensione, segnata da sirene, lamiere e disperazione