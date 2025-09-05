Uja di Ciamarella

Nelle Alpi Graie meridionali è superata in altezza solo dallo Charbonel (3.752 m). È molto frequentata per la relativa facilità della sua via normale. Dal Pian della Mussa si presenta con un’alta e ardita parete rocciosa, ma è dal Vallone di Sea, con la sua parete nord, che tale montagna offre il suo versante più bello e più ambito dagli alpinisti. “Uja”, nel dialetto locale, ha il significato di “Ago”. Nella Vanoise invece si utilizza “Ouille” e nel gruppo del Monte Bianco “Aiguille” (naturalmente sempre con lo stesso significato di Ago).

Per salire alla sua cima dal parcheggio di Pian della Mussa si attraversa un ruscello e si prosegue in piano in direzione ovest, lasciando a sinistra un alpeggio caratterizzato dalla presenza di un enorme masso. Il sentiero entra nell’incassato Canale delle Capre, che a zig-zag copre un dislivello di 150 m, spostandosi poi a sinistra in direzione dei Pascoli della Naressa.

Ciamarella-Via Normale da Pian della Mussa (ph. Gulliver)

Lasciate a destra alcune rovine, continuare in leggera salita fin sopra l’erto vallone. Dato che questo itinerario non prevede il pernottamento al Rifugio Gastaldi (vedi it. 26), in prossimità di un casermone abbandonato lasciare la traccia che a sinistra sale al Rifugio Gastaldi e puntare invece a destra per ripidi tornanti fino al Pian Gias.

Di qui si sale, seguendo la segnaletica rossa, per il sentiero che si inoltra tra detriti e si dirige in direzione del Colle dell’Albaron di Savoia (Ghiacciaio del Collerin). Si gira a destra (verso di salita, sinistra idrografica) traversando il torrente. Con ripide tracce si sale alla prima sella e poi, puntando alle rocce sotto il ghiacciaio (piccozza e ramponi indispensabili), ci si tiene sulla sinistra per evitare la zona iniziale più seraccata.

Via via che si sale, il ghiacciaio perde inclinazione e permette di spostarsi man mano a destra prima e a sinistra poi, sino a guadagnare in alto la cresta che si affaccia sulla poderosa parete nord. Ci si porta così sulla cresta Ovest-Nord-Ovest, con passi di 1° grado, sino a guadagnare la cima. Panorama unico perché la cima è molto isolata. Percorrere quest’itinerario in giornata (con un dislivello ragguardevole), oltre ad essere un’impresa, evita comunque ai più allenati la salita al Rifugio Gastaldi, che è leggermente fuori dall’itinerario diretto.

Ciamarella-Uja-di-via-normale-da-Pian-della-Mussa (ph.Gulliver)

Note tecniche

Nome dell’itinerario: Uja di Ciamarella

Altezza massima raggiungibile: 3.676 m

Tipo di percorso: alpinismo facile

Ore: 5,30 h (senza pernottare al Rifugio Gastaldi, oppure l’itinerario viene diviso in 2 tappe: 1° giorno 2 h circa, vedi it. 26; 2° giorno 4 h)

Dislivello totale: 1.889 m

Difficoltà: EEA/F

Materiale occorrente: corda, piccozza, ramponi

Accesso: Valli di Lanzo, Balme, Pian della Mussa, fine strada a quota 1.787 m

Punti d’appoggio: se si compie in due giorni, digressione con pernottamento al Rifugio Gastaldi

Località di partenza e arrivo: Pian della Mussa