La rassegna culturale, che si svolgerà dal 20 al 28 settembre 2025 in diverse località della Valle d’Aosta, pone al centro il tema “Patrimonio architettonico. Finestre sul passato, porte sul futuro”, scelto dall’Unione europea per sottolineare come le realizzazioni artistiche e tecniche dell’architettura, al di là delle loro funzioni e dei loro usi, costituiscano spesso un punto di riferimento importante per identità, appartenenza e memoria collettiva.

Durante la settimana, siti archeologici, castelli e musei di proprietà regionale saranno aperti gratuitamente, con numerose attività, eventi e visite speciali gratuite o a tariffa ridotta, per apprezzare e trasmettere il patrimonio culturale della Valle, materiale e immateriale.

Il Museo aderisce alla tredicesima edizione di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, rassegna culturale ideata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Dal 20 al 28 settembre, il Museo sarà aperto tutti i giorni (compreso lunedì 22 settembre) con ingresso gratuito.

Sono previste visite guidate a cura del personale, ogni giorno alle ore 11.00 e 15.00, per un massimo di 20 partecipanti.

Domenica 21 settembre – Principi rospi, principesse ranocchie: laboratorio creativo per realizzare un libretto illustrato e creare personaggi ispirati alla vita e alla fantasia del castello.

Sabato 27 settembre – Immagina-Draghi: attività creativa per inventare e disegnare il proprio drago domestico, definendone poteri, abitudini e stranezze.

Prosegue la rassegna Museo e dintorni, con escursioni e visite guidate alla scoperta del Museo di Scienze naturali e del territorio valdostano.

Sabato 20 settembre – Animali tra leggenda e realtà: due castelli un’unica visita!

Percorso guidato nelle sale del Museo di Scienze naturali, con osservazione degli animali legati a persecuzioni e leggende, e visita al Castello Sarriod de La Tour per incontrare altre creature simboliche e fantastiche.

Domenica 28 settembre – Natura in città

Visita guidata di mezza giornata nel centro storico di Aosta e nella riserva naturale di Tzatelet, alla scoperta della biodiversità urbana.

👉 Ogni partecipante riceverà un biglietto di ingresso gratuito al Museo di Scienze naturali, valido fino a dicembre 2025.

Mercoledì 24 settembre – Ultimo appuntamento del programma Al museo con gusto, in collaborazione con la Cooperativa Cofruits.

L’azienda Docendo Discitur sarà presente sulla terrazza esterna del Castello, dalle 17.30 alle 19.00, con il proprio stand per presentare il sidro e offrirlo in degustazione.

Orari di settembre: dal martedì alla domenica, 10.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

Visite guidate: dal martedì alla domenica, alle ore 11.00 e 15.00.

Lunedì 22 settembre: apertura straordinaria in occasione di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste.