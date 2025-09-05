Salvo in elicottero l'alpinista francese bloccato a 3.100 metri

Si è conclusa con successo questa mattina alle 6:00 una complessa operazione di soccorso sul massiccio delle Grandes Murailles, in Valle d'Aosta. Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato un alpinista francese di 85 anni, bloccato a causa del maltempo a una quota di 3.100 metri.

L'allarme era scattato ieri sera alle 22:00, quando l'uomo, sorpreso da un violento temporale, ha richiesto aiuto. Le avverse condizioni meteorologiche, con forte vento e scarsa visibilità dovuta a una spessa nube in quota, hanno reso impossibili i primi tentativi di recupero notturni con l'elicottero.

L'alpinista è riuscito a mettersi in salvo raggiungendo il bivacco Balestrieri, dove ha trascorso la notte in attesa dei soccorsi. Con il miglioramento delle condizioni meteo all'alba, l'elicottero del Soccorso Alpino è riuscito ad avvicinarsi e a recuperare l'uomo.

Una volta a bordo, l'85enne è stato visitato dal medico dell'equipaggio di elisoccorso. L'uomo, che presenta sintomi di ipotermia, è stato trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione.