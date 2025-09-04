Modifiche temporanee alla circolazione nelle vie de Sales, Hôtel des États e aree limitrofe

Per consentire l’esecuzione dei lavori di smontaggio, e successivo rimontaggio in un’area privata, di una gru posizionata all’incrocio tra via de Sales e via Hôtel des États, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore lunedì 8 settembre dalle ore 6 alle ore 19 in via de Sales n. 8, nei pressi dell’intersezione con via Hôtel des États n. 17:

chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori.

In considerazione della conformazione delle strade, delle limitazioni al traffico e dei sensi unici presenti, la chiusura al traffico veicolare verrà attuata tramite due movieri posizionati agli incroci di via Xavier de Maistre con le vie de Sales e Rey.

Di conseguenza, sarà chiuso l’accesso alle vie de Maistre, dall’incrocio con via Rey, de Sales, Hôtel des États, Chabloz e a piazza San Francesco.

Non sono previste limitazioni per i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e per i veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea diretti in (o provenienti da) piazza Chanoux lungo via de Maistre.

Saranno, comunque. affisse indicazioni per informare residenti e conducenti dei mezzi di soccorso in merito al periodo di chiusura della strada e ai percorsi alternativi.