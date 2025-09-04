 / Le Messager Campagnard

Typicalp porta la Valle d’Aosta tra le eccellenze europee

Il progetto dell’Institut Agricole Régional è finalista ai Regiostars Awards 2025. Una vetrina prestigiosa che premia l’innovazione nella filiera lattiero-casearia alpina e rafforza l’immagine internazionale della nostra autonomia

Per la prima volta un progetto valdostano entra nella rosa dei finalisti dei Regiostars Awards, il riconoscimento europeo che celebra le migliori iniziative finanziate dall’Unione Europea. A guadagnarsi questo traguardo è Typicalp (“TYPicity, Innovation, Competitiveness in ALPine dairy products”), un programma nato all’Institut Agricole Régional con una rete di partner di alto profilo: la Chambre valdôtaine, la Regione autonoma Valle d’Aosta, la Fondazione Links e il centro svizzero HES-SO Valais-Wallis.

Il cuore del progetto è semplice ma rivoluzionario: valorizzare la filiera lattiero-casearia alpina con strumenti innovativi, digitali e sostenibili. Non soltanto tracciabilità e piattaforme di marketplace per le piccole imprese, ma anche prodotti che hanno già saputo farsi notare come il Typicalp Power Drink e lo yogurt fermentato YoAlp®, nati dal recupero del siero di latte, uno scarto trasformato in risorsa. A questo si aggiunge il prototipo di un laboratorio mobile pensato per portare formazione e divulgazione direttamente sul territorio, un modo concreto di avvicinare ricerca e comunità.

La candidatura a Bruxelles rappresenta molto più di un riconoscimento tecnico: è il segnale che la Valle d’Aosta può competere a livello internazionale quando mette in campo creatività, collaborazione e radicamento nel territorio. In un’Europa che cerca nuovi modelli di sviluppo sostenibile, Typicalp dimostra che anche le realtà di montagna sanno offrire innovazione, qualità e prospettive.

Ora il progetto è in lizza anche per il Public Choice Award, il premio che verrà assegnato attraverso il voto dei cittadini europei. Per sostenerlo basta collegarsi al sito ufficiale dei Regiostars Awards (link qui) e scegliere Typicalp nella categoria “A competitive and smart Europe”.

In un tempo in cui spesso si parla di montagna in termini di fragilità e spopolamento, Typicalp racconta invece una storia diversa: quella di una Valle d’Aosta capace di innovare, di fare squadra e di portare le proprie eccellenze oltre i confini. Una candidatura che, comunque vada, resterà già oggi una vittoria per la nostra comunità.

Marco Douvin

