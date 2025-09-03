Richiesta Incontro Newprinces- Carrefour

Le notizie divulgate sulle ipotetiche soluzioni dopo la cessione del Gruppo Carrefour alla NEWPRICES non corrispondono alle condizioni corrette delle relazioni industriali insinuando preoccupazioni tra le lavoratrici e lavoratori interessati.
Le organizzazioni sindacali nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil hanno sollecitato un incontro con i due gruppi per le date del 22 o 26 Settembre 2025, al fine di avviare un confronto sindacale nel merito.
In particolare si richiede la salvaguardia del perimetro occupazionale, ma soprattutto informazioni sul piano di sviluppo commerciale, le prospettive della sede centrale e quelle della rete vendita, il modello degli ipermercati, le prospettive delle sedi logistiche, le prospettive della rete franchising, le prospettive contrattuali.
Anche la Valle d’Aosta, con gli oltre 250 addetti è interessata allo sviluppo del progetto di cui si ipotizza la definizione entro l’anno, compreso le diverse filiali acquisite in franchising.