Modifiche temporanee alla circolazione lungo la strada per Porossan

Per consentire l’esecuzione d’urgenza dei lavori di risanamento di un tratto della rete fognaria per conto della società Sev, la strada comunale per Porossan sarà chiusa alla circolazione nel tratto compreso tra la rotatoria di via Pasquettaz/via Mont Gelé/via Scuola Militare Alpina e la rotatoria di Strada Saumont da domani, mercoledì 3 settembre, fino a venerdì 5 settembre, e comunque fino al termine dei lavori.