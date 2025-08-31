Rocco et ses frères

Il candidato sindaco di Aosta Raffaele Rocco annuncia la sua candidatura con un lungo post su Facebook. Tra esperienza e buona volontà, emergono però toni di presunzione e contraddizioni tra il parlare di squadra e il continuo uso della prima persona.

Il post di Raffaele Rocco, pubblicato su Facebook sotto il titolo “Il mio impegno per Aosta. Ora, in un modo nuovo”, è un manifesto del suo percorso e delle sue aspirazioni. Ma leggendo tra le righe, viene spontaneo chiedersi se la narrazione di sé non rischi di oscurare il messaggio di squadra che promette di incarnare.

Raffaele Rocco insiste più volte sull’uso della prima persona: “Mi sono candidato”, “La pensione mi offre l’opportunità…”, “Devo molto ai collaboratori…”. Parole legittime in un racconto autobiografico, certo, ma che cozzano con i valori di condivisione e responsabilità collettiva che pure il candidato sottolinea più volte. Parlare di squadra e poi continuare a evidenziare costantemente il proprio ruolo personale rischia di trasformare una candidatura di servizio in un monologo personale.

La contraddizione emerge soprattutto quando Rocco afferma di aver sempre lavorato con imparzialità come dirigente pubblico, ma annuncia che ora intende impegnarsi politicamente con “libertà di un impegno politico chiaro e trasparente”. Il passaggio da ruolo tecnico a ruolo politico è naturale, ma la dicotomia tra neutralità e scelta politica è trattata quasi come un dono personale che Rocco porta alla città, più che come un invito a condividere un progetto comune.

Anche il riferimento alla squadra — con Valeria Fadda candidata vice sindaca e la promessa di un lavoro “insieme” — appare sfumato dal costante io narrativo: la quadra c’è, ma è descritta come una propaggine della sua esperienza e competenza, non come un risultato collettivo. Insomma, il concetto di squadra viene spesso piegato all’idea del singolo, e il messaggio rischia di passare come “Rocco e i suoi fratelli”, più che come un impegno civico condiviso.

Qui viene in mente il celebre film di Luchino Visconti, Rocco e i suoi fratelli. Come nel film, dove Rocco e i fratelli affrontano sfide e contraddizioni legate ai legami familiari e alle ambizioni personali, anche nella candidatura del nostro Rocco le dinamiche tra individualismo e lavoro collettivo appaiono complicate. C’è la volontà di fare squadra, di costruire un progetto comune, ma a dominare il racconto resta spesso il singolo protagonista. Come nel film, le tensioni tra le aspirazioni personali e la comunità in cui ci si muove sono evidenti e segnano il percorso.

Resta comunque chiaro l’intento: dare continuità all’esperienza maturata in 35 anni di carriera nella pubblica amministrazione, portandola nel governo della città. Ma in questa narrazione il tono autorefenziale lascia spazio a una certa presunzione, percepibile anche quando il candidato dichiara di non avere “la presunzione di risolvere tutto dall’oggi al domani”. Il paradosso è evidente: dichiarando umiltà, Rocco continua a centrare il racconto su di sé, senza concedere piena voce alla squadra o ai cittadini.

In definitiva, il post di Rocco è un mix di esperienza, competenza e buone intenzioni, ma anche un promemoria del pericolo che ogni candidatura personale corre quando l’io sovrasta il noi. Se l’obiettivo è davvero costruire una Aosta “che includa e guardi avanti con fiducia”, allora la vera prova sarà saper trasformare le buone parole in azioni concrete, in cui la squadra, i cittadini e non solo il candidato, siano al centro della scena.

Se l’obiettivo è davvero costruire una Aosta “che includa e guardi avanti con fiducia”, allora la vera prova sarà trasformare le parole in azioni concrete, in cui la squadra e i cittadini siano al centro. Perché, come in Rocco e i suoi fratelli di Visconti, le tensioni tra ambizioni personali e legami collettivi non si risolvono da sole. E se Rocco vuole davvero guidare la città, dovrà dimostrare che non si tratta di un film in cui il protagonista cammina sempre davanti agli altri, ma di un progetto in cui tutti, davvero tutti, contano. Altrimenti resterà solo… Rocco e i suoi fratelli.

Le candidat à la mairie d’Aoste, Raffaele Rocco, annonce sa candidature dans un long post sur Facebook. Entre expérience et bonne volonté, des tonalités de présomption et des contradictions apparaissent entre l’appel au travail d’équipe et l’usage constant de la première personne.

Le post de Raffaele Rocco, publié sur Facebook sous le titre « Mon engagement pour Aoste. Maintenant, d’une manière nouvelle », se présente comme un manifeste de son parcours et de ses aspirations. Mais en lisant entre les lignes, on se demande si la narration de soi ne risque pas d’éclipser le message de collectif qu’il prétend incarner.

Rocco insiste à plusieurs reprises sur l’usage de la première personne : « Je me suis présenté », « Ma retraite m’offre l’opportunité… », « Je dois beaucoup à mes collaborateurs… ». Des mots légitimes dans un récit autobiographique, certes, mais qui entrent en contradiction avec les valeurs de partage et de responsabilité collective qu’il évoque également. Parler d’équipe tout en soulignant constamment son rôle personnel risque de transformer une candidature de service en monologue individuel.

La contradiction se manifeste surtout lorsqu’il affirme avoir toujours travaillé avec impartialité en tant que cadre public, mais annonce qu’il entend désormais s’engager politiquement avec « la liberté d’un engagement politique clair et transparent ». La transition d’un rôle technique à un rôle politique est naturelle, mais cette dichotomie entre neutralité et choix politique est présentée presque comme un don personnel que Rocco apporte à la ville, plutôt que comme une invitation à partager un projet commun.

Même la référence à l’équipe — avec Valeria Fadda candidate à la vice-mairie et la promesse de travailler « ensemble » — apparaît atténuée par le narratif constant à la première personne : la cohésion est là, mais décrite comme une extension de son expérience et de sa compétence, et non comme un résultat collectif. En somme, le concept d’équipe est souvent soumis à l’idée du « moi », et le message risque de passer comme Rocco et ses frères, plutôt qu’un véritable engagement civique partagé.

On pense ici au célèbre film de Luchino Visconti, Rocco et ses frères. Comme dans le film, où Rocco et ses frères affrontent défis et contradictions liés aux liens familiaux et aux ambitions personnelles, dans la candidature de notre Rocco, les dynamiques entre individualisme et travail collectif apparaissent également complexes. Il y a la volonté de faire équipe, de construire un projet commun, mais le récit reste souvent dominé par le protagoniste. Comme dans le film, les tensions entre aspirations personnelles et communauté sont visibles et marquent le parcours.

L’intention reste toutefois claire : donner une continuité à l’expérience acquise en 35 ans de carrière dans la fonction publique, et la mettre au service de la gouvernance de la ville. Mais dans ce récit, le ton auto-référentiel laisse place à une certaine présomption, perceptible même lorsqu’il déclare ne pas avoir « la prétention de tout résoudre du jour au lendemain ». Le paradoxe est évident : en déclarant son humilité, Rocco continue de centrer le récit sur lui-même, sans donner pleinement la parole à l’équipe ou aux citoyens.

En définitive, le post de Rocco est un mélange d’expérience, de compétence et de bonnes intentions, mais aussi un rappel du danger que toute candidature personnelle court lorsque le « je » l’emporte sur le « nous ».

Si l’objectif est vraiment de construire une Aoste « qui inclue et regarde vers l’avenir avec confiance », alors le véritable test sera de transformer les paroles en actions concrètes, où l’équipe et les citoyens, et pas seulement le candidat, soient au centre. Parce que, comme dans Rocco et ses frères de Visconti, les tensions entre ambitions personnelles et liens collectifs ne se résolvent pas d’elles-mêmes. Et si Rocco veut vraiment diriger la ville, il devra montrer qu’il ne s’agit pas d’un film où le protagoniste marche toujours devant les autres, mais d’un projet où tous, vraiment tous, comptent. Sinon, il restera… Rocco et ses frères.