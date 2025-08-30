Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Cogne, di Pollein, di Pila e Les Fleurs e di Staffal

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

- per eseguire i lavori di rifacimento delle murature e dei cordoli lungo la strada, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR 47 di Cogne, nel Comune di Cogne, località Epinel, dal km 17+500 al km 17+730, dalle ore 08.00 di lunedì 1° settembre 2025, alle ore 18.00 di venerdì 31 ottobre 2025, impianto attivo 24 ore su 24 (MAP);

- per consentire la sostituzione di chiusini esistenti ammalorati, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR 19 di Pollein, nel Comune di Pollein, località Capoluogo, dal km. 2+382, al km. 2+810, dalle ore 8.00 di lunedì 1° e fino alle ore 18.00 di venerdì 5 settembre 2025, impianto attivo 24 ore su 24 (MAP);

- per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede comunale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 18 di Pila, nel Comune di Gressan, località Pila, dal km 17+000 al km 18+000, da lunedì 1° a venerdì 19 settembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (MAP);

- per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo vari tratti delle SR 18 di Pila (dal km 4+970 al km 16+116) e SR 40 di Les Fleurs (dal km 8+100 al km 11+530), nei Comuni di Gressan e Charvensod dal 15 settembre al 15 ottobre 2025, impianto attivo dalle ore 7.00 alle ore 19.00, festivi esclusi. Le tratte interessate dai lavori avranno una lunghezza massima di 150 metri;

- per lavori di riqualificazione della passerella pedonale, dei marciapiedi e dei sicurvia, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo la SR 43 di Staffal, nel Comune di Gressoney-La-Trinité, dal ponte Busca al parcheggio in località Colletesand, dal 1° settembre al 31 ottobre 2025, 24 ore su 24.

