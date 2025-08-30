Avs e Rete Civica contro le proposte di Raffaele Rocco

Con una nota diffusa il 30 agosto 2025, Alleanza Verdi Sinistra e Rete Civica hanno espresso “forte preoccupazione” per le dichiarazioni del candidato sindaco Raffaele Rocco, accusato di voler ribaltare la linea seguita negli ultimi cinque anni dall’amministrazione comunale.

Secondo i firmatari, la proposta di riaprire al traffico l’area dell’Arco di Augusto segnerebbe un cambio di rotta rispetto a una visione di città “più sostenibile, inclusiva e attrattiva”. Nel comunicato si legge che non si tratta di una divergenza tecnica, ma di “una visione di città”, sottolineando come “più parcheggi e più auto in centro non migliorano la mobilità, ma aumentano traffico, inquinamento e disordine urbano”.

La posizione di Avs e Rete Civica si concentra invece su una mobilità alternativa: collegamenti più rapidi tra periferie e centro, parcheggi di cintura serviti dal trasporto pubblico, piste ciclabili e spazi pedonali accessibili, con attenzione a famiglie, anziani e persone con disabilità.

Il comunicato si chiude con un appello: “Aosta deve scegliere se guardare al futuro o tornare indietro”, ribadendo la convinzione che la qualità della vita, il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio storico rappresentino la vera chiave di attrattività per il centro cittadino.