Corso di scultura su legno a Gressan

Il Comune di Gressan, nell’ambito del progetto Atelier BoiSculpture 2024/28, annuncia l’avvio della nuova edizione del corso di scultura su legno, che si svolgerà nei locali della Maison Gargantua, sarà curato dal maestro artigiano Dario Berlier e offrirà ai partecipanti un percorso formativo dedicato alla valorizzazione di una fra le più antiche arti del territorio.

Il corso, della durata complessiva di 50 ore, si svolgerà in orario serale, ogni venerdì dalle ore 20.00 alle 23.00, dal 17 ottobre 2025 fino al mese di marzo 2026. L’attivazione è prevista con un minimo di 8 e un massimo di 15 iscritti.

Le iscrizioni sono riservate ai residenti in Valle d’Aosta dai 14 anni in su e dovranno pervenire entro il 30 settembre 2025, tramite apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Gressan. La domanda potrà essere consegnata a mano o inviata via email all’indirizzo: amministrazione@comune.gressan.ao.it.

La quota di partecipazione è fissata in 152,00 euro, da versare a seguito dell’emissione della fattura elettronica e relativo avviso PagoPA. Il materiale e le attrezzature necessarie saranno a carico dei corsisti.

In caso di domande superiori ai posti disponibili, sarà redatta una graduatoria basata su criteri di frequenza a precedenti corsi, residenza a Gressan, età anagrafica, assenza di precedenti esperienze formative e ordine di presentazione delle domande.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Gressan (tel. 0165/250113 int. 2).