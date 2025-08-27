Apertura dell'ambulatorio ad accesso diretto della Casa di Comunità di Aosta

L’Area Territoriale dell’Azienda USL comunica che il 3 settembre aprirà l’Ambulatorio ad accesso diretto anche nella Casa della Comunità di Aosta, completando così l’apertura delle quattro Case della Comunità valdostane.

A settembre le date e gli orari seguiranno il seguente calendario:

Casa della Comunità di Aosta, via G. Rey, 3

dalle ore 8:00 alle 12:00 il 6, 13, 20, 27 settembre

dalle ore 16:00 alle 20:00 il 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30 settembre

dalle ore 20:00 alle 8:00 è sempre attivo il servizio di Continuità assistenziale





Casa della Comunità di Morgex, viale del Convento, 5

dalle ore 08:00 alle 12:00 il 6, 13, 20, 27 settembre

dalle ore 17:00 alle 20:00 il 1° settembre

dalle ore 16:00 alle 20:00 il 2, 3, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 settembre

dalle ore 20:00 alle 8:00 è sempre attivo il servizio di Continuità assistenziale



Casa della Comunità di Chatillon, via E. Chanoux, 119 (con accesso da via Pellissier, 19)

dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00

sabato dalle ore 8:00 alle 12:00

dalle ore 20:00 alle 8:00 è sempre attivo il servizio di Continuità assistenziale



Casa della Comunità di Donnas, via Roma 105

dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00

sabato dalle ore 8:00 alle 12:00

dalle ore 20:00 alle 8:00 è sempre attivo il servizio di Continuità assistenziale





I cittadini, al di fuori dell’orario in cui il proprio medico di famiglia può essere contattato o perché ne sono temporaneamente sprovvisti, possono recarsi in questi ambulatori senza appuntamento, per ricevere visite mediche e prescrizioni di farmaci.

La nuova organizzazione è garantita dai medici di famiglia, oggi parte del cosiddetto “ruolo unico”, che integra l’attività di medicina generale con quella della continuità assistenziale (ex “guardia medica”).

I medici, raggruppati in un nuovo sistema organizzativo, le Aggregazioni funzionali territoriali (AFT), assicurano una presenza settimanale nelle Case della Comunità, offrendo così maggiore accessibilità e continuità nella presa in carico dei pazienti.

Il servizio nelle Case della Comunità è aperto anche ai turisti per i quali la tariffa è di 25 euro per la visita ambulatoriale e di 10 euro per la prescrizione.