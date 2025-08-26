I vescovi italiani chiedono alle istituzioni politiche un piano contro lo spopolamento dei paesi. Una lettera aperta dopo l'incontro annuale dei vescovi delle Aree interne

Non si parla soltanto di calo demografico, ma di un vero e proprio abbandono dei territori. I numeri raccontano di migliaia di piccoli comuni ormai ridotti a poche decine di residenti, scuole chiuse, presidi sanitari inesistenti, giovani costretti a emigrare per mancanza di lavoro. A ogni nuova frana o alluvione, emerge con forza il legame tra spopolamento, dissesto idrogeologico e incapacità delle istituzioni di presidiare le zone montane e rurali.

I vescovi scrivono: «Chiediamo che venga esplorata con realismo e senso del bene comune ogni ipotesi d'invertire l'attuale narrazione delle aree interne». Un invito ad abbandonare retoriche da cartolina e ad affrontare la realtà: i borghi non possono essere salvati soltanto con sagre e contributi a pioggia.

Il documento è critico anche verso le politiche regionali e statali degli ultimi anni: «Molti documenti e decreti governativi e regionali sono finiti in un ingorgo di dispositivi legislativi per lo più inapplicati, non di rado utili soltanto a consolidare la distribuzione di finanziamenti secondo logiche politico-elettorali».

Un’accusa precisa: i fondi finiscono spesso per alimentare rivalità tra comuni confinanti e per finanziare piccoli interventi effimeri, senza incidere sulle cause strutturali dello spopolamento. Non bastano piste ciclabili o arredi urbani: servono visione, strategie, alleanze.

La lettera propone un ventaglio di idee concrete, che coincidono con molte analisi degli economisti e con le richieste delle associazioni locali:

smart working e coworking per attrarre giovani professionisti;

innovazione agricola e filiere corte;

turismo sostenibile e lento, non stagionale;

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

piani di trasporto dedicati alle aree montane e rurali;

recupero dei borghi abbandonati con formule di co-housing;

estensione della banda larga e digitalizzazione dei servizi;

medicina territoriale e telemedicina per garantire assistenza sanitaria.

Sono linee già note, ma raramente inserite in un piano unitario e nazionale.

Il passaggio più forte del documento è forse questo: «Proprio nei piccoli paesi, in cui la vita rischia di finire, essa può invece assumere una qualità superiore. Guardarli con lo stesso spirito con cui ci si pone al capezzale di un morente sarebbe – oltre che segno di grave miopia politica – un torto fatto alla Nazione intera».

Una riflessione che lega spiritualità e politica: il vuoto lasciato dall’uomo non è neutro. Dove non c’è più comunità, avanza il rischio del degrado ambientale, dei disastri naturali, della perdita del patrimonio storico-artistico. In altre parole, lo spopolamento non riguarda solo chi vive nei paesi, ma l’Italia intera.

La Valle d’Aosta conosce bene questa dinamica. Molti villaggi di montagna, un tempo animati da famiglie numerose, sono oggi ridotti a seconde case abitate solo d’estate o addirittura a ruderi. La statistica parla chiaro: diversi comuni valdostani hanno perso oltre un terzo degli abitanti negli ultimi decenni.

Il problema non è solo numerico: meno residenti significa meno servizi, e meno servizi spingono altri a partire. È un circolo vizioso che colpisce soprattutto i giovani, costretti a cercare lavoro in pianura o all’estero.

Eppure, la Valle d’Aosta ha anche molte carte da giocare. L’idea dei vescovi di un piano nazionale trova riscontro nelle sperimentazioni già avviate qui:

progetti di smart working in quota, come le esperienze di coworking alpino ad Antey-Saint-André o Gressoney, che hanno attirato professionisti digitali;

investimenti sul turismo lento e culturale, dal recupero di sentieri e mulattiere alle iniziative per valorizzare i villaggi walser;

il rilancio di filiere agricole di nicchia, dal vino di montagna al genepy, che rappresentano non solo economia ma identità.

Il nodo resta quello dei servizi essenziali: trasporti pubblici ridotti, scuole a rischio chiusura, sanità territoriale sempre più fragile. Non basta la banda larga se poi non si trova un medico di base o un autobus per andare in città.

Il messaggio dei vescovi può sembrare generico, ma contiene una verità che riguarda anche la nostra Regione: senza un piano strutturale, il rischio è che i piccoli paesi diventino scenografie vuote, utili solo per turisti di passaggio.

Il vero banco di prova delle istituzioni – valdostane e nazionali – è la capacità di immaginare la montagna non come periferia, ma come laboratorio di futuro. Dove vivere non sia una scelta eroica, ma una possibilità concreta.

Perché se è vero che un paese vuoto non è solo un problema locale ma una ferita collettiva, allora la sfida dello spopolamento riguarda tutti. In Valle d’Aosta come nel resto d’Italia.

IL DOCUMENTO ED I FIRMATARI