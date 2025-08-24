L’ISEE condamne le talent

L’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento che misura il reddito e il patrimonio delle famiglie per stabilire l’accesso a bonus, sussidi e agevolazioni. Peccato che, spesso, stabilisca soglie che nulla hanno a che fare con il merito personale o il talento dei giovani.

C’è un paradosso che si ripete ostinatamente in Italia: il talento non conta, conta l’ISEE. Non importa se hai preso 110 e lode, se sei arrivato in cima a una maturità con il massimo dei voti, se hai bruciato le tappe dimostrando impegno, costanza e capacità fuori dal comune. Per il sistema dei bonus, delle borse di studio e dei sussidi sei invisibile se i redditi della tua famiglia superano di poco la soglia stabilita. Un calcolo freddo, che riduce a numeri e parametri burocratici ciò che dovrebbe essere il riconoscimento di un merito personale.

Prendiamo un esempio concreto: uno studente valdostano con 110 e lode, con una famiglia che percepisce un reddito annuo di 46.000 euro e un patrimonio modesto, si ritrova escluso da borse di studio e bonus, pur essendo il più brillante della sua classe. In Valle c’è chi fissa l’Isee a 44.000 euro. Per l’ISEE è semplicemente “troppo ricco”, anche se quei 2.000 euro oltre la soglia rappresentano sacrifici familiari e non lusso. Risultato? Il giovane talento resta dipendente dai genitori, senza alcuna autonomia economica minima, mentre altri con capacità minori ma ISEE più basso possono beneficiare di sostegni finanziari.

Lo scandalo è tutto qui: i giovani più brillanti, quelli che potrebbero essere la classe dirigente del futuro, sono costretti a dipendere interamente dalle famiglie. Nessuna borsa di studio, nessun sussidio, nessun sostegno: la “colpa” è di avere un ISEE appena sopra il limite. Il risultato è che il talento, invece di essere premiato e incoraggiato, viene mortificato. Ci si trova a dover scegliere se accettare di restare un peso economico per i genitori o rinunciare a opportunità di crescita.

Non è questa la società del merito di cui si riempiono la bocca i politici. È l’ennesima ipocrisia: si parla di valorizzare i giovani, di trattenere i cervelli migliori, ma poi si lascia che i migliori scivolino via, senza un riconoscimento, senza un incentivo, senza un segnale di fiducia. Un voto di 110 o una lode dovrebbero aprire porte, non lasciare chi le ha meritate in balia dei sacrifici familiari. Forse, scherzando, dovremmo chiedere all’ISEE di scrivere la pagella: 10 in matematica, 10 in scienze, 2 in capacità di valutare il talento.

È un’ingiustizia che grida vendetta. Perché il talento non si misura con l’ISEE. Il talento si riconosce e si premia, sempre. Altrimenti resteremo un Paese dove i bonus e le borse non servono a valorizzare i più capaci, ma solo a tappare i buchi di un welfare fatto a metà, che premia i numeri e penalizza i cervelli.

E allora, cari amministratori valdostani, la sfida è davanti ai vostri occhi: volete continuare a distribuire elemosine burocratiche o avete il coraggio di costruire un sistema che premi davvero chi merita? Oggi il talento valdostano viene soffocato dall’ISEE, domani rischiamo di vederlo fuggire altrove. E non dite che non vi avevamo avvisati.

L’Isee boccia il talento

L’ISEE, Indicateur de la Situation Économique Équivalente, est l’outil qui mesure le revenu et le patrimoine des familles pour déterminer l’accès aux aides, bourses et allocations. Le problème, c’est qu’il fixe souvent des seuils qui n’ont rien à voir avec le mérite personnel ou le talent des jeunes.

Il y a un paradoxe qui se répète obstinément en Italie : le talent ne compte pas, c’est l’ISEE qui compte. Peu importe si vous avez obtenu 110/110 avec mention, si vous avez réussi votre baccalauréat avec les meilleures notes, si vous avez brillé par votre engagement, votre constance et vos capacités exceptionnelles. Pour le système des bonus, des bourses et des aides, vous êtes invisible si le revenu de votre famille dépasse de peu le seuil fixé. Un calcul froid qui réduit à des chiffres et des paramètres bureaucratiques ce qui devrait être la reconnaissance d’un véritable mérite personnel.

Prenons un exemple concret : un étudiant valdôtain avec 110/110 et mention, dont la famille perçoit un revenu annuel de 46 000 euros et dispose d’un patrimoine modeste, se retrouve exclu des bourses et aides, bien qu’il soit le plus brillant de sa classe. En Vallée, certains fixent l’ISEE à 44 000 euros. Pour l’ISEE, il est simplement « trop riche », même si ces 2 000 euros au-dessus du seuil représentent des sacrifices familiaux et non du luxe. Résultat ? Le jeune talent reste dépendant de ses parents, sans aucune autonomie financière minimale, tandis que d’autres, moins capables mais avec un ISEE plus bas, peuvent bénéficier de soutiens financiers.

Le scandale est là : les jeunes les plus brillants, ceux qui pourraient être la classe dirigeante de demain, sont contraints de dépendre entièrement de leur famille. Aucune bourse, aucune aide, aucun soutien : le « tort » est d’avoir un ISEE juste au-dessus de la limite. Le résultat est que le talent, au lieu d’être récompensé et encouragé, est humilié. Il faut choisir entre rester un poids économique pour ses parents ou renoncer à des opportunités de croissance.

Ce n’est pas ça, la société du mérite dont les politiciens se vantent. C’est une hypocrisie de plus : on parle de valoriser les jeunes, de retenir les meilleurs cerveaux, mais on laisse les meilleurs s’échapper, sans reconnaissance, sans incitation, sans signe de confiance. Une note de 110 ou une mention devrait ouvrir des portes, pas laisser ceux qui l’ont méritée à la merci des sacrifices familiaux. Peut-être, en plaisantant, devrions-nous demander à l’ISEE d’écrire le bulletin : 10 en mathématiques, 10 en sciences, 2 en capacité à évaluer le talent.

C’est une injustice qui crie vengeance. Car le talent ne se mesure pas avec l’ISEE. Le talent se reconnaît et se récompense, toujours. Sinon, nous resterons un pays où les bonus et les bourses ne servent pas à valoriser les plus capables, mais seulement à combler les lacunes d’un système social à moitié fait, qui récompense les chiffres et pénalise les cerveaux.

Alors, chers responsables valdôtains, le défi est devant vos yeux : voulez-vous continuer à distribuer des aumônes bureaucratiques ou avez-vous le courage de construire un système qui récompense vraiment ceux qui le méritent ? Aujourd’hui, le talent valdôtain est étouffé par l’ISEE, demain, il risque de s’enfuir ailleurs. Et ne dites pas que nous ne vous avions pas prévenus.