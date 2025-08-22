Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Champorcher, di Pila, del Col di Joux e della Val d’Ayas

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:
- per eseguire i lavori di posa acquedotto interrato, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR 2 di Champorcher, dal km 5+000 in località Les Valleilles nel Comune di Hône al km 7+200 in località Capoluogo nel Comune di Pontboset, dalle ore 8.00 di lunedì 25 agosto alle ore 18.00 di venerdì 31 ottobre 2025 compreso, sabato, domenica e festivi esclusi (MAP)
- per consentire la realizzazione di saggi di scavo per la posa della nuova tubatura del gas in media pressione, è disposta la chiusura temporanea del marciapiede del Pont-Suaz, lungo la SR 18 di Pila, dal km 0+000 lato Aosta al km 0+150 lato Charvensod, tra i Comuni di Aosta e Charvensod dalle ore 8.00 di martedì 26 agosto alle ore 18.00 di giovedì 28 agosto 2025 (MAP)
- per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR 33 del Col di Joux nel Comune di Saint-Vincent, dal km 14+300 in località Amay al km 15+200 in località Fromy, da lunedì 25 agosto a venerdì 31 ottobre 2025, impianto attivo 24 ore su 24, compreso, sabato, domenica e festivi esclusi (MAP)
- per eseguire lavori di manutenzione straordinaria, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR 45 della Val d’Ayas nel Comune di Challand-Saint-Victor, dal km 3+200 in località Posa Piana al km 4+200 in località Targnod, dalle ore 7.00 di lunedì 25 agosto alle ore 17.00 venerdì 5 dicembre 2025 (MAP)