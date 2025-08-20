Lesa majesté pour absence de responsabilité

C’è un vizio antico che a volte riemerge nei rapporti tra categorie economiche e istituzioni: quello di considerare gli eventi pubblici come se fossero un feudo da custodire gelosamente, invece che opportunità da condividere e moltiplicare. La polemica che Confcommercio ha acceso nei confronti del Comune di Aosta sulla mancata edizione 2025 del Mercato Europeo sa molto di lesa maestà: un’accusa rivolta all’amministrazione comunale di aver osato non piegarsi a un monopolio non scritto, ma rivendicato come fosse un diritto naturale.

Il sindaco Gianni Nuti, con una dichiarazione tanto ferma quanto condivisibile, ha messo le cose al loro posto. Nessuna amministrazione può essere accusata di “dissuasione” solo perché un’altra associazione di categoria ha proposto un evento diverso, in un altro periodo dell’anno, con un format che punta a valorizzare le eccellenze locali e a diversificare l’offerta. Non esistono patenti di esclusiva sugli spazi pubblici, né licenze perpetue sugli appuntamenti in calendario. Se davvero l’obiettivo è arricchire il tessuto commerciale e turistico della città, la logica dovrebbe essere quella della pluralità, non quella del privilegio.

È sorprendente che proprio Confcommercio, associazione che a livello nazionale parla di coesione e di innovazione, cada invece in una logica di contrapposizione sterile, che rischia di trasformare una mancata edizione in un braccio di ferro politico. Tanto più che i dati turistici premiano Aosta e i suoi eventi, compreso quello organizzato dalla stessa Confcommercio a ferragosto, in un periodo non certo facile per il commercio. Insomma: se la città funziona, se gli eventi attraggono pubblico e generano economia, che senso ha cercare colpevoli anziché riconoscere la ricchezza di una programmazione condivisa?

L’impressione, a leggere le parole dell’associazione, è che più che di mercato europeo si parli di mercato delle rendite di posizione: un terreno dove il vero nemico non è la concorrenza leale, ma la diversità delle proposte. Eppure la vitalità di una comunità commerciale dipende proprio dalla capacità di aprirsi a idee nuove, anche a rischio di rimettere in discussione abitudini consolidate.

Aosta non ha bisogno di guerre di religione tra fiere ed eventi, ma di responsabilità e lungimiranza. Perché se ogni iniziativa diventa terreno di scontro politico o rivendicazione corporativa, a perdere non sarà solo l’amministrazione di turno, ma la città intera.

Lesa maestà per assenza di responsabilità

Il existe un vieux défaut qui ressurgit parfois dans les relations entre les catégories économiques et les institutions : considérer les événements publics comme un fief à protéger jalousement, au lieu d’opportunités à partager et à multiplier. La polémique déclenchée par la Confcommercio contre la commune d’Aoste concernant l’édition 2025 du Marché Européen sent fort la « lesa majesté » : une accusation adressée à l’administration municipale d’avoir osé ne pas se plier à un monopole non écrit, mais revendiqué comme un droit naturel.

Le maire Gianni Nuti, dans une déclaration aussi ferme que pertinente, a remis les pendules à l’heure. Aucune administration ne peut être accusée de « dissuasion » simplement parce qu’une autre association professionnelle propose un événement différent, à une autre période de l’année, avec un format visant à valoriser les excellences locales et à diversifier l’offre. Il n’existe pas de patente d’exclusivité sur les espaces publics, ni de licence perpétuelle sur les rendez-vous du calendrier. Si l’objectif réel est d’enrichir le tissu commercial et touristique de la ville, la logique devrait être celle de la pluralité, et non celle du privilège.

Il est surprenant que la Confcommercio elle-même, association qui prône au niveau national la cohésion et l’innovation, tombe dans une logique de confrontation stérile, risquant de transformer une édition manquée en bras de fer politique. D’autant plus que les données touristiques favorisent Aoste et ses événements, y compris celui organisé par la Confcommercio à la mi-août, période loin d’être facile pour le commerce. En somme : si la ville fonctionne, si les événements attirent le public et génèrent de l’économie, quel sens y a-t-il à chercher des coupables plutôt qu’à reconnaître la richesse d’une programmation partagée ?

À lire les propos de l’association, on a l’impression que ce n’est pas tant du Marché Européen qu’il s’agit, mais du marché des rentes de position : un terrain où le véritable ennemi n’est pas la concurrence loyale, mais la diversité des propositions. Pourtant, la vitalité d’une communauté commerciale dépend précisément de la capacité à s’ouvrir à de nouvelles idées, quitte à remettre en question des habitudes bien établies.

Aoste n’a pas besoin de guerres de religion entre foires et événements, mais de responsabilité et de vision à long terme. Car si chaque initiative devient un terrain de conflit politique ou de revendication corporative, ce n’est pas seulement l’administration en place qui perdra, mais toute la ville.