Fumarola spiega perché a Gaza serve una svolta. Vero, con un appunto – ‘Il Foglio’

“A Gaza si sta consumando una catastrofe umanitaria di proporzioni insostenibili. Ogni giorno aumenta il numero delle vittime in gran parte civili, donne e bambini tra i primi a pagare. (…) Occorre fermare immediatamente le ostilità e avviare un percorso politico verso una pace stabile. (…) La via d’uscita non può che passare dal ripristino del diritto e dall’intervento della comunità internazionale, dalla ricostruzione di un dialogo con la rappresentanza democratica del popolo palestinese, a partire dall’ Anp e tornare a lavorare alla soluzione di due Stati indipendenti, sicuri e pienamente sovrani. Il cessate il fuoco non è soltanto un atto di umanità: è la condizione indispensabile per aprire un negoziato vero e costruire una pace che duri” (…l’intervento integrale)