 / CULTURA

CULTURA | 11 agosto 2025, 07:15

Il Sentiero dei Mulini: un museo a cielo aperto tra natura e storia

Visite guidate con guida turistica

Il Sentiero dei Mulini: un museo a cielo aperto tra natura e storia

Venite a scoprire il Sentiero dei Mulini a La Magdeleine: un museo a cielo aperto tra natura e storia!

Un facile percorso tra le frazioni di Brengon, Clou e Messelod alla scoperta di 7 antichi mulini ad acqua. Un viaggio autentico nell’ingegneria alpina e nelle tradizioni della gente di montagna.

MULINI APERTI DURANTE TUTTI I MESI ESTIVI!

Visite guidate ai Mulini con guida turistica:

SABATO 2 E 9 AGOSTO 

MERCOLEDÌ 6, 13 E 20 AGOSTO 

SABATO 6 SETTEMBRE 

DOMENICA 5 OTTOBRE 

Due passi tra i campi di segale  

SABATO 16 E 30 AGOSTO

Sperimentazione di panificazione al forno   

SABATO 23 AGOSTO

INFO E PRENOTAZIONI: 349-2181826

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore