Il Sentiero dei Mulini: un museo a cielo aperto tra natura e storia

Venite a scoprire il Sentiero dei Mulini a La Magdeleine: un museo a cielo aperto tra natura e storia!
Un facile percorso tra le frazioni di Brengon, Clou e Messelod alla scoperta di 7 antichi mulini ad acqua. Un viaggio autentico nell’ingegneria alpina e nelle tradizioni della gente di montagna.
MULINI APERTI DURANTE TUTTI I MESI ESTIVI!
Visite guidate ai Mulini con guida turistica:
SABATO 2 E 9 AGOSTO
MERCOLEDÌ 6, 13 E 20 AGOSTO
SABATO 6 SETTEMBRE
DOMENICA 5 OTTOBRE
Due passi tra i campi di segale
SABATO 16 E 30 AGOSTO
Sperimentazione di panificazione al forno
SABATO 23 AGOSTO
INFO E PRENOTAZIONI: 349-2181826