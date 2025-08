Mit, Salvini incontra la Valle d'Aosta: trasporti, tunnel del Bianco e ferrovia al centro del confronto Il ministro: “Massima attenzione”.

Trasporti, infrastrutture e collegamenti strategici: questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi a Roma tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e una delegazione della Valle d’Aosta, composta dalla senatrice Nicoletta Spelgatti, dal deputato Franco Manes, dal vicepresidente e assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy e dalla dirigente Laura Obert.

In una nota diffusa dal Mit, si evidenzia come il colloquio abbia spaziato su numerosi dossier, a partire dalla programmazione dei nuovi treni Intercity in vista della riapertura della linea ferroviaria valdostana, attualmente sospesa per lavori. Al centro dell’attenzione anche lo studio per il potenziamento dei collegamenti su ferro tra la Valle e il Piemonte, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta e migliorare l’integrazione con le grandi direttrici nazionali.

Tra i temi affrontati anche l’atteso accordo di cabotaggio per il servizio autobus verso la Svizzera, l’iter autorizzativo per l’avvio dei lavori di rifacimento dei viadotti della Camolesa sull’autostrada A5 e lo stato di avanzamento delle certificazioni necessarie a innalzare la categoria dell’aeroporto “Corrado Gex” di Aosta.

Un passaggio importante ha riguardato anche il progetto della seconda canna del tunnel del Monte Bianco. Il Mit ha ricordato che il ministro Salvini sta seguendo il dossier “da tempo, in coordinamento con la Francia”, e che la questione rappresenta una priorità anche alla luce della sicurezza e della continuità dei collegamenti transalpini.

Salvini – si legge nella nota – ha ribadito la “massima attenzione” del Ministero verso le esigenze della Valle d’Aosta e ha annunciato l’intenzione di recarsi personalmente nella regione “all’inizio di settembre” per fare il punto sullo stato dei progetti e incontrare direttamente i rappresentanti del territorio.