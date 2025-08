Giovani ufficiali italiani e cadetti di West Point concludono il Corso Basico di Alpinismo

Con la consegna dei diplomi avvenuta nel pomeriggio di giovedì, si è conclusa un’importante esperienza di formazione e cooperazione internazionale: il Corso Basico di Alpinismo organizzato dal Centro Addestramento Alpino dell’Esercito Italiano ha coinvolto dieci giovani ufficiali delle Truppe Alpine e altrettanti cadetti provenienti dall’Accademia Militare di West Point, negli Stati Uniti.

Per tre settimane, i partecipanti sono stati impegnati in un percorso formativo pensato per sviluppare capacità tecniche, resistenza fisica e abilità operative in ambiente estremo. Guidati dagli istruttori della Scuola Militare Alpina di Aosta, gli allievi hanno affrontato terreni complessi, alternando giornate di progressione su roccia, arrampicata e avvicinamento in quota, fino ad affrontare una delle sfide simboliche del corso: l’ascensione al Breithorn Occidentale (4.165 m), sopra Cervinia.

La Consegna dei diplomi

Durante questa prova in alta montagna, i cadetti e gli ufficiali hanno applicato sul campo le tecniche apprese: progressione in cordata, utilizzo di ramponi e piccozza, lettura del terreno. Un’occasione non solo di addestramento tecnico, ma anche di crescita personale, spirito di squadra e superamento dei limiti.

La partecipazione dei cadetti americani ha contribuito ad arricchire l’esperienza, rafforzando il legame tra le Forze Armate italiane e statunitensi in un contesto operativo e umano di grande valore. Il corso ha rappresentato, infatti, un’occasione di scambio interculturale e cooperazione concreta, basata su rispetto reciproco, disciplina e condivisione delle sfide.

L’attività, che si svolge tradizionalmente nel cuore delle Alpi valdostane, conferma il ruolo strategico del Centro Addestramento Alpino come punto di riferimento per la formazione militare in ambiente montano, contribuendo a mantenere alto il livello di preparazione degli operatori e promuovendo il dialogo con partner internazionali. (Fonte: Centro Addestramento Alpino)