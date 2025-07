Comunità energetiche rinnovabili: nuove regole operative e contributi Pnrr, ora tocca ai territori

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aggiornato le regole operative e pubblicato l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi in conto capitale destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I documenti ufficiali sono disponibili online sul sito del Ministero, insieme alla mappa delle cabine primarie e delle CER già attivate.

La misura fa parte dell’investimento M2C2 I.1.2 del Pnrr, dedicato alla promozione delle rinnovabili per le comunità e rappresenta un tassello fondamentale della strategia energetica nazionale verso la transizione ecologica. Il decreto aggiornato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recepisce le modifiche operative predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), attore chiave nell’accompagnamento tecnico dei progetti locali.

Uncem – l’Unione dei Comuni montani – sottolinea che le CER non vanno confuse con le Green Community, e invita ancora una volta i territori a mettersi in gioco in modo concreto. “È una sfida politica, culturale, sociale – ribadisce Uncem – che coinvolge amministrazioni, imprese, cittadini. Servono visione e determinazione, non solo buone intenzioni”.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili permettono ai cittadini, agli enti pubblici e alle imprese di auto-produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, abbattendo i costi energetici e riducendo le emissioni. Ma per attivarle servono collaborazione, competenze e un serio impegno da parte degli enti locali.

Il GSE mette a disposizione strumenti, tutorial e webinar formativi per accompagnare i progetti fin dalla loro ideazione. Uncem rilancia anche un utile webinar con IFEC, che offre un quadro esaustivo del funzionamento delle CER e dei passaggi normativi da affrontare.

E la Valle d’Aosta? Il potenziale c’è tutto, ma finora sono poche e timide le esperienze realmente avviate sul territorio. Le comunità locali, soprattutto in montagna, avrebbero tutto da guadagnare da un approccio partecipativo e rinnovabile all’energia. I fondi del Pnrr ci sono, le regole sono aggiornate. Ora serve più impegno, volontà politica e amministrativa per trasformare l’occasione in realtà.