Al Museo archeologico di Aosta mostra 'L’altro Picasso. Ritorno alle origini'

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che, in occasione della mostra L’altro Picasso. Ritorno alle origini, al Museo archeologico di Aosta, sono organizzate visite per adulti e attività creative per bambini, per avvicinarli al mondo dell’arte attraverso il gioco e l’immaginazione. Ispirandosi alle opere esposte, i giovani partecipanti saranno guidati in un affascinante percorso alla scoperta dell’universo straordinario e geniale di Pablo Picasso.

Le visite guidate e le attività per bambini si terranno, sempre alle ore 17, nelle seguenti date:

sabato 26 luglio ;

; sabato 2 agosto ;

; sabato 16 agosto ;

; sabato 30 agosto ;

; giovedì 11 settembre.

È consigliata la prenotazione, telefonando al numero 0165 27 5902.

(Visite adulti: biglietto di ingresso + 3 euro; laboratori bambini: 3 euro)